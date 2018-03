Neues eBook nimmt die Angst vor dem Zahnarzt - und dem Zahnarzt die Angst vor Angstpatienten

Angst ist beim Zahnarzt ein großes Problem. Meist auf Patientenseite. Aber es ist kaum zu glauben, jedoch eine Tatsache, dass auch Zahnärzte große Angst haben. Und zwar vor Patienten mit Angst! Für beide Teile dieser Gleichung hat ein engagierter Zahnarzt aus Linz in Oberösterreich eine Methode entwickelt, die beide Parteien angstfrei machen soll. Sowohl Zahnarzt als auch Patient. Die "Six Senses"-Methode beruht auf der Tatsache, dass negative Erfahrungen bei der Zahnbehandlung tunlichst zu eliminieren und, wenn möglich, durch möglichst positive Erlebnisse und Assoziationen zu ersetzen sind.

Linz (pts013/22.03.2018/09:05) - Angst ist beim Zahnarzt ein großes Problem. Meist auf Patientenseite. Aber es ist kaum zu glauben, jedoch eine Tatsache, dass auch Zahnärzte große Angst haben. Und zwar vor Patienten mit Angst! Für beide Teile dieser Gleichung hat ein engagierter Zahnarzt aus Linz in Oberösterreich eine Methode entwickelt, die beide Parteien angstfrei machen soll. Sowohl Zahnarzt als auch Patient. Die "Six Senses"-Methode beruht auf der Tatsache, dass negative Erfahrungen bei der Zahnbehandlung tunlichst zu eliminieren und, wenn möglich, durch möglichst positive Erlebnisse und Assoziationen zu ersetzen sind.

Dr. Ulrich Guserl: "Dazu ist es notwendig, in bis zu sechs Bereichen zu intervenieren, um den Zahnarztbesuch für beide Seiten - im wahrsten Sinne des Wortes - entspannt zu absolvieren. Das betrifft die Bereiche Hören, Riechen, Sehen, Schmecken, Fühlen - aber auch das Vertrauen zum Zahnarzt. Hier setzt meine 'Six Senses'-Methode an."

Das eBook mit dem Titel: "Keine Angst beim Zahnarzt - die 'Six Senses'-Methode. Ein Leitfaden für moderne Zahnärzte und mündige Patienten", ist unter diesem Link bestellbar: http://amzn.to/2FEosoa

Angstpatient und Dentalphobiker

Es gibt Studien, die belegen, dass rund 10 Prozent aller Zahnarztpatienten unter einer Zahnbehandlungsphobie leiden. Und damit ist nicht unser aller mulmiges Gefühl gemeint, wenn man auf dem Behandlungstuhl des Zahnarztes Platz nimmt. Bei Dentalphobie ist der Patient mit seiner Angst vor dem Zahnarzt so gut wie nicht behandelbar. Patienten verzichten aufgrund ihrer Angst teilweise über Jahrzehnte auf die Zahnbehandlung, mit entsprechend verheerenden Folgen für die Zähne.

Hier setzt die "Six Senses"-Methode von Dr. Guserl ein

Dr. Ulrich Guserl: "Durch meine langjährige zahnärztliche Praxis und die Arbeit mit vielen Angstpatienten habe ich im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Methoden, Therapien und Techniken getestet, um den Patienten die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen. Die Ergebnisse und Erfahrungen, die dabei gewonnen wurden, sind die Grundlage der 'Six Senses'-Methode. Für mich war es wichtig, sowohl Patienten als auch Zahnärzte über die Möglichkeiten aufzuklären, wie eine entspannte und möglichst angstfreie Behandlung von Patienten heutzutage ablaufen kann, indem man einfach ein paar Dinge grundlegend ändert."

Dieses leicht lesbare Ebook soll sowohl Patienten, als auch Zahnärzten die Möglichkeit geben, sich einander ohne Angst anzunähern, um die größtmögliche Zahngesundheit zu garantieren.

