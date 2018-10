Neues F.A.Z.-Motiv: Der Hirnforscher Wolf Singer erklärt, was kluge Köpfe ausmacht

Frankfurt am Main - Deutschlands führender Hirnforscher ist der neue kluge Kopf der vielfach ausgezeichneten Kampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Am morgigen Samstag erscheint das neue Motiv der F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf", dieses Mal mit ...

Frankfurt am Main - Deutschlands führender Hirnforscher ist der neue kluge Kopf der vielfach ausgezeichneten Kampagne der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.).

Am morgigen Samstag erscheint das neue Motiv der F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf", dieses Mal mit dem renommierten Neurowissenschaftler Prof. Dr. Dr. Wolf Singer. Für die F.A.Z. ließ sich er sich beim Zeitunglesen mit einer Elektroden-Haube zur Hirnstrommessung ablichten.

Im Interview mit Joachim Müller-Jung, dem verantwortlichen Redakteur für das Ressort "Natur und Wissenschaft" der F.A.Z., erklärt Wolf Singer, was kluge Köpfe ausmacht: "Bei Klugheit handelt sich um ein breites Spektrum von Fähigkeiten, die bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgebildet sind", sagt der Hirnforscher. Dies schließe soziale und emotionale Kompetenzen mit ein und gehe weit über die Ergebnisse von Intelligenztests hinaus.

Das neue Kluge-Köpfe-Motiv sowie das Interview mit Wolf Singer erscheinen erstmals am 13.10. in "Feuilleton live". Die Sonderbeilage in der F.A.Z. vom Samstag beschäftigt sich in unterschiedlichen Facetten mit dem Schwerpunktthema Lesen. Singer erläutert im Interview, was beim Lesen im Kopf passiert: "Wenn man liest, spricht man eigentlich stumm." Man verwandele das Gelesene in ein Lautbild und verarbeite das Geschriebene so, als ob man etwas Gesprochenes gehört habe.

Wolf Singer habilitierte 1975 im Fach Physiologie an der medizinischen Fakultät der Technischen Universität München. Von 1981 bis 2011 war er Direktor der Abteilung für Neurophysiologie am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Er ist Gründungsdirektor des Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), des Brain Imaging Centers (BIC), des Ernst Strüngmann Forums und des Ernst Strüngmann Instituts (ESI). Seit 2011 ist Wolf Singer Direktor Emeritus am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und Senior Fellow am ESI.

Das aktuelle Motiv sowie Auszüge aus dem Interview sind unter faz.net/singer abrufbar.

Die F.A.Z.-Kampagne "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" greift seit 1995 gesellschaftliche Themen und Ereignisse auf. Schon mehr als 90 herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich für die Serie hinter der aufgeschlagenen Zeitung fotografieren lassen.

OTS: Frankfurter Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33296.rss2

Pressekontakt: Franziska Kipper-Schreyer Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Frankfurter Allgemeine Zeitung Telefon +49 69 75 91-1326 E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.de www.faz.net