Neues Jet-System von Nordson EFD sorgt für schnelle, wiederholbare, berührungslose Dosierung von Lotpasten

Nordson EFD, ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und der weltweit führende Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt das neue Liquidyn® P-Jet SolderPlus® Jet-Ventil und Lotpastensystem vor. Dieses berührungslose Jet-System wurde speziell für die Dosierung von Nordson EFD SolderPlus-Lotpaste entwickelt und sorgt für hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.

The Liquidyn P-Jet SolderPlus jetting system from Nordson EFD includes a jet valve and pre-qualified jetting solder paste formulations. (Photo: Business Wire)

Das Jet-Dosiersystem macht eine Z-Achsenbewegung überflüssig. Damit wird die Produktion im Vergleich zu Kontaktdosierung erheblich beschleunigt. Es erleichtert zudem die gleichmäßige Dosierung von Lotpaste auf unebene Oberflächen oder Bauteile mit unterschiedlichen Toleranzen. Darüber hinaus sorgt die Modulbauweise des P-Jet-SolderPlus-Ventils für problemlose Wartung und Instandhaltung.

Das Jet-Ventil eignet sich für die Dosierung der von EFD entwickelten ISO-zertifizierten speziellen Lotpasten formulierungen in einer breiten Vielfalt von bleihaltigen und bleifreien Legierungen und ermöglicht Dosiermengen mit einem Durchmesser von nur 700 µm mit Dosierfrequenzen von bis zu 25 Hz. Qualifizierte SolderPlus-Jet-Formulierungen sparen Zeit und vereinfachen die Implementierung. EFD-Berater für Lotpasten können Ihnen behilflich sein, die für Ihre jeweilige Anwendung am besten geeignete Lotpastenformulierung zu ermitteln.

„Unser P-Jet SolderPlus-Jet-Ventil wurde als Komplettsystem zur Anwendung mit unseren eigenen, vorqualifizierten Lotpasten konzipiert“, erklärte Julian Greiner, Global Product Line Manager – Jet Valves, Nordson EFD. „Dies gibt unserer Branche ganz neue Impulse hinsichtlich der gleichmäßigen, zuverlässigen und hochpräzisen Dosierung von Lotpaste, selbst auf unzugänglichen, unebenen oder empfindlichen Substraten. Anwender kommen in den Genuss einer schnelleren, besser kontrollierten Lotpastendosierung und drastischen Prozessverbesserung.“

Das pneumatische P-Jet SolderPlus-Ventil ist mit geringen Betriebskosten verbunden. Selbst die anspruchsvollsten Verfahren können mit dieser innovativen Jet-Lösung von Nordson EFD problemlos implementiert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Nordson EFD unter nordsonefd.com/P-JetSolderPlus, facebook.com/NordsonEFD

oder linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com oder telefonisch unter der Rufnummer +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Dosierung von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com,www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

