Neurofeedback: Vom Gehirntraining im Hochleistungssport, auf die Schulbank zur Hilfe bei ADHS und zur Lernoptimierung

Solothurn (pts015/28.03.2019/09:05) - Die Zahlen sind dramatisch. Etwa fünf Prozent der Kinder in der Schweiz haben ADHS, was eine Anzahl von rund 40.000 Jungen und Mädchen bedeutet, die an den Auswirkungen von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) leiden. Mehr als die Hälfte der Betroffenen leiden auch im Erwachsenenalter an Beschwerden wir Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, Hyperaktivität, bis hin zur Depression. "Mit modernem Neurofeedbacktraining können in kurzer Zeit erstaunlich positive Ergebnisse erzielt werden. Das geschieht durch Gehirnwellentraining sowie der Rückkopplung (Feedback) ans Gehirn und verschiedene audiovisuelle Animationen. Mit Neurofeedback können Schwierigkeiten, die auf eine Fehlregulation im Gehirn zurückzuführen sind, therapiert werden und die Patienten bekommen ihre Beschwerden sehr gut in den Griff, um ein normales Leben zu führen", so René Zahno von BSC Beratung in Solothurn, der sich mit seinem Expertenteam auf die Neurofeedbackbehandlung von Kindern, Erwachsenen und Sportlern spezialisiert hat.

Die Diagnose auf ADHS oder auch Dyslexie bei Kindern wird durch einen speziellen Test erstellt, der direkt in der Praxis von BSC durchgeführt wird und den Eltern Klarheit bringt. BSC Beratung ist einer der Vorreiter dieser anerkannten Methode in der Schweiz. http://www.bscberatung.ch

Aus den USA in die Schweiz: Neurofeedback-Training bereits seit 1960

Erstmals wurde Neurofeedbacktraining bereits in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten angewandt. Vor allem im Spitzensport gab es sensationelle Erfolge, durch die dieses hocheffektive Therapieverfahren nach Europa und auch in die Schweiz kam. Die Praxis von René Zahno, die BSC Beratung GmbH in Solothurn, verfügt als einziges Expertenteam der Schweiz über zwei unabhängige Neurofeedback-Systeme (Othmerverfahren und Insights-Instrument-Verfahren), die - abhängig von der Behandlung - sogar kombiniert eingesetzt werden können, um optimale Ergebnisse zu ermöglichen. Sei es bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Anwendungsgebiete für Neurofeedback: - Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ADHS - Behandlung von einfacher Aufmerksamkeitsstörung ADS - Behandlung von Epilepsie - Behandlung von Autismus und Autismus-Spektrums-Störungen (ASS) - Verbesserung bei allgemeinem Konzentrationsmangel - Rehabilitation nach Hirnereignissen und Hirntraumata - Behandlung bei Dyslexie und Dyskalkulie - Stressbehandlung

Beratung und Information über Termine für Kinder, Schüler, Erwachsene: Praxis für Neurofeedbackbehandlung BSC Beratung GmbH Gibelinstrasse 27 4500 Solothurn Tel.: +41 (0)76 343 29 36 E-Mail: info@bscberatung.ch Web: http://www.bscberatung.ch

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

