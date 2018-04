Neusiedler See: Der Frühling ist erwacht!

Die Frühlingssonne wärmt mit ihren ersten kräftigen Strahlen Land und Leute. Die Region Neusiedler See im Osten Österreichs zum "Wein im Frühling" und zum frühesten Naturerwachen überhaupt. Die Natur im UNESCO Welterbe Neusiedler See und ihrem einzigartigen Nationalpark im Seewinkel erstrahlt bereits in ihrer "farbenfröhlichsten" Vielfalt. In den Weingärten fällt der Blick auf die ersten Blüten der jungen Reben. Und: Die Kirschbäume blühen etwa im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge.

Neusiedl am See (pts010/17.04.2018/09:00) - Die Frühlingssonne wärmt mit ihren ersten kräftigen Strahlen Land und Leute. Die Region Neusiedler See im Osten Österreichs zum "Wein im Frühling" und zum frühesten Naturerwachen überhaupt. Die Natur im UNESCO Welterbe Neusiedler See und ihrem einzigartigen Nationalpark im Seewinkel erstrahlt bereits in ihrer "farbenfröhlichsten" Vielfalt. In den Weingärten fällt der Blick auf die ersten Blüten der jungen Reben. Und: Die Kirschbäume blühen etwa im Welterbe Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge.

Nicht zu verachten natürlich neben den edlen, frischen Rebensäften, die pannonischen Schmankerl und ganz besonders frischen Köstlichkeiten aus der Region: Wurstspezialitäten vom nur hier lebenden grauen Steppenrind, saftiger Schinken vom Wasserbüffel, Schmalz, Speck und Aufstriche vom Mangalitzaschwein. Wem dabei nicht das Wasser im Munde zusammen läuft...! Und aus dem größten Gemüsegarten Österreichs kommen die ersten Frühlingsfrüchte dazu. Das ist Lebensfreude und Genuss vom Neusiedler See.

Unverwechselbar schön präsentiert sich wie gesagt die Natur selbst. Unverwechselbar gut auch wird sie von den Naturführern im Nationalpark näher gebracht. Übrigens: Beim Rundgang um die Lange Lacke etwa - eine dieser salzhaltigen Naturphänomene - nie das Fernglas vergessen! Jederzeit kann ein zwitschernder Frühlingbote vorbeifliegen, eine Graugansmutter mit ihren Gösseln über die Straße watscheln, Kiebitze im Zwick balzen oder am Lackenrand eine Einzigartigkeit entdeckt werden.

Eine wahre Freude ist für die Gäste der "Sesam-Öffne-Dich" für die meisten Erlebnisse rund um den See: die Neusiedler See Card! Vieltausendfach bewährt und immer wieder ausgezeichnet, gilt diese seit März 2018 erstmals sogar für 365 Tage im Jahr. Und dabei bekommt jeder Nächtigungsgast "die Mutter aller österreichischen Gästekarten" völlig gratis! Und mit über 50 Gratisleistungen und mehr als 40 Bonusleistung aus Sport, Freizeit, Kultur, Natur, Verkehr und Badespaß bepackt. Es gibt also keine Ausreden mehr, nicht an den Neusiedler See zum frühesten Frühling in Europa zu fahren...

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

Infothek: April bis Mai Wein im Frühling in der gesamten Region 14. bis 22. April: Pannonian Bird Experience 17. bis 29. April Pannonische Natur.Erlebnis.Tage 28. April 3 Parks an einem Tag "Hintaus ist was los"

Pauschale: "Naturgenuss" mit 3 ÜF ab 160 Euro inkl. Exkursion in den Nationalpark, Kutschenfahrt, Tageseintritt in die Therme und eine Flasche Wein! Info: http://www.neusiedlersee.com

