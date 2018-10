Neustar übernimmt Kundenverträge von Verisign Security Services

Neustar®, Inc., ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, gab heute bekannt, dass er eine definitive Vereinbarung mit VeriSign, Inc. über die Übernahme der Kundenverträge von Verisign Security Services abgeschlossen hat. Die Übernahme betrifft Verträge für DDoS-Schutz (Distributed Denial of Service), verwaltete DNS-, DNS-Firewall- und gebührenbasierte rekursive DNS-Dienste. Neustar genießt das Vertrauen der weltweit größten Marken und wird den Kunden, die bisher die Sicherheitsdienstleistungen von Verisign in Anspruch genommen haben, ausgezeichnete Dienstleistungen und einen erstklassigen Support bereitstellen, die von einer globalen Cloud-Infrastruktur und einem breit gefächerten Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen untermauert werden.

auf strategische Weise durch die Ausdehnung seiner Unternehmenspräsenz in mehreren wachstumsstarken Branchen, darunter Technologie, E-Kommerz und Finanzdienstleistungen. Neustar besitzt eines der branchenweit umfassendsten Sicherheitsportfolios mit DDoS-Minderung, Web Application Firewall (WAF), authoritative und rekursive DNS-, IP- und Bedrohungsinformationen sowie Website-Performance-Management.

Neustar SiteProtect NG™ bietet einen cloud-basierten, immer einsatzfähigen Ansatz, um die größten DDoS- und die ausgefeiltesten Webanwendungsbedrohungen umgehend zu stoppen, ohne die Netzwerkleistung herabzusetzen oder zusätzliche Komplexitätsschichten zu den bestehenden Sicherheitsstrategien der Kunden hinzuzufügen. Zu den DNS-Lösungen von Neustar gehören Neustar UltraDNS, ein leistungsstarker, cloud-basierter authoritativer Dienst, mit dem Websites sichere, schnelle und zutreffende Antworten auf ihre Anfragen erhalten, und Neustar UltraRecursive, ein cloud-basierter Dienst, der zuverlässige eingebettete Sicherheits- und Bedrohungsinformationen bereitstellt. Das einzigartige DNS Shield™-Netzwerk von Neustar sichert Verbindungen für private Domainnamensysteme zwischen Neustar und seinen Partnern und stärkt die Abwehrmaßnahmen gegen Angriffe, indem der Datenverkehr komplett aus dem öffentlichen Internet abgeleitet wird. Diese Produkte gehören zu dem breiteren Neustar-Sicherheitsportfolio, das das einzigartige OneID™-System zuverlässiger Identifizierung nutzt, mit dem eingehende Bedrohungen und Angriffe wirksamer erkannt werden.

„Mit dieser Übernahme kann Neustar sein Wachstum im Internetsicherheitsmarkt, das zudem durch beträchtliche Investitionen in unsere DDoS- und DNS-Infrastruktur unterstützt wird, sowie den Ausbau seiner Kapazitäten beschleunigen“, erklärte Shailesh Shukla, General Manager, Digital Defense and Performance Solutions, Neustar. „Wir freuen uns sehr, unser breit gefächertes Lösungsportfolio neuen Kunden vorstellen zu können, und wir werden eng mit dem Verisign-Team zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Wir sind fest entschlossen, weiterhin innovative Lösungen, die die von böswilligen Angreifern verursachten Störungen reduzieren, sowie erstklassigen Kunden-Support bereitzustellen.“

„Die SiteProtect NG-Lösung von Neustar wurde zu einem der weltweit größten dedizierten Netzwerke mit Absicherungskapazitäten von mehr als 10 Tbps ausgeweitet, und die Neustar NetProtect™-Lösung bindet sich direkt an ein gewaltiges Netzwerk von weltweit verteilten Rechenzentren an. Dies verdeutlicht unser unbeugsames Engagement für unsere Kunden und Konsumenten. Unsere höchste Priorität besteht weiterhin darin, all unseren Kunden eine sichere Infrastruktur bereitzustellen, die auf einem Fundament beispielloser Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Spitzenleistung aufgebaut ist“, so Charles Gottdiener, President und Chief Executive Officer, Neustar.

„Verisign wird sich weiterhin auf seine Hauptaufgabe konzentrieren, die darin besteht, erfolgskritische Internetinfrastruktur bereitzustellen, darunter Root-Zone-Management, Betrieb von 2 der 13 globalen Internet-Root-Server, Betrieb von .gov und .edu sowie authoritative Auflösung für die Top-Level-Domains .com und .net, die den größten Teil des weltweiten E-Kommerzes unterstützen. Aus diesem Grund stellt Versign die Kunden von Security Services auf Neustar um. Neustar konzentriert sich seit vielen Jahren auf die Bereitstellung spezialisierter Websicherheits- und digitaler Performance-Lösungen. Angesichts seiner Erfahrung ist Neustar unseres Erachtens bestens geeignet, die innovativen Lösungen und Spitzenleistungen, an die sich die Kunden von Verisign Security Services gewöhnt haben, weiterhin bereitzustellen“, so Jim Bidzos, Verisign Gründer, Chairman und CEO.

Über Neustar

Neustar, Inc. ist ein führender globaler Informationsdienstleister, der die vernetzte Welt mit einer verantwortungsbewussten Identitätsauflösung voranbringt. Da Neustar auf einem Fundament von maßgeschneidertem Datenschutz aufgebaut ist, verlassen sich die weltweit größten Konzerne darauf, dass sie mithilfe des umfassenden Wissens von Neustar über die Verbindung von Menschen, Orten und Dingen ihre Unternehmen ausbauen, schützen und weiterführen können. Das einzigartige, präzise und echtzeitfähige Identitätsermittlungssystem von Neustar, das sich in Milliarden von Transaktionen kontinuierlich bestätigt, ermöglicht erfolgskritische Entscheidungsfindung für die Geschäftsanforderungen unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.home.neustar.

