02.03.2019 - 00:01 Uhr New York: Außenminister Laschet - Was der NRW- Ministerpräsident in Amerika macht

Was Nordrhein-Westfalen mit den USA verbindet, speziell mit New Jersey. Ein Ministerpräsident auf Dienstreise. Den vollständigen Artikel auf wz-newsline.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick