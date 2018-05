Newline Group wählt Köln als EU Versicherungsstandort

Die Newline Group (Newline) hat heute bekannt gegeben, dass die Standortwahl für die europäischen Aktivitäten der Newline Insurance Company Limited auf Köln gefallen ist.

„Köln als Standort zu wählen, war aufgrund unserer bestehenden Präsenz und der Unterstützung durch den lokalen Markt ein logischer Schritt“, erklärt Carl Overy, CEO der Newline Group. „Diese Entscheidung ermöglicht es uns, einen nahtlosen und kontinuierlichen Service im Post-Brexit-Umfeld anzubieten.“

Manuel Wirtz, Hauptbevollmächtigter von Newline für Deutschland, fügte hinzu: "Diese Entscheidung ist ein Beweis für unsere Kunden und Makler in Deutschland, Österreich und den angrenzenden Ländern, dass sie uns auch weiterhin ihr Geschäft anvertrauen können.“

Über die Newline Group

Die Newline Group ist einer der marktführenden Spezialversicherer, der durch zwei Gesellschaften, die Newline Syndicate 1218 at Lloyd’s und das Newline Insurance Company Limited tätig ist. Vom Hauptsitz in London und mit Büros in Köln, Leeds, Malaysia, Melbourne, Singapur und Toronto sowie der Präsenz bei Lloyd’s China in Schanghai zeichnet Newline internationales Haftpflicht- und Transportgeschäft in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt. Die Newline Group gehört zur Odyssey Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Rück- und Spezialversicherungen. Die Odyssey Group wird vollständig von der Fairfax Financial Holdings Limited gehalten. Mehr Informationen: http://www.newlinegroup.de.

