news aktuell lädt ein ins SUPER COMMUNICATION LAND - Plätze waren innerhalb weniger Stunden vergeben

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Marketing- und PR-Helden gesucht: am 21. März 2019 veranstaltet news aktuell das SUPER COMMUNICATION LAND in Hamburg. Das neue Event-Format der ...

Hamburg -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Marketing- und PR-Helden gesucht: am 21. März 2019 veranstaltet news aktuell das SUPER COMMUNICATION LAND in Hamburg. Das neue Event-Format der dpa-Tochter hebt kooperatives Arbeiten und Netzwerken auf ein neues Level. Veranstaltungsort ist "The Box": ein alter Industriebau aus rotem Backstein im Herzen von Hamburg-Ottensen. Zielgruppe des eintägigen Events sind sowohl PR- Verantwortliche als auch Marketeers.

"Wir sind überwältigt von der gigantischen Resonanz auf das SUPER COMMUNICATION LAND. Bereits kurz nach Freischaltung der Landingpage waren alle 100 Tickets vergriffen", so Edith Stier-Thompson, Initiatorin des neuen Veranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "Im SUPER COMMUNICATION LAND bieten wir Entscheidern von morgen und Vordenkern von heute eine Spielwiese, auf der sie sich unternehmens- und disziplin- und hierarchieübergreifend austauschen und sich gegenseitig Know-how vermitteln können - und das mit Spaß- und Coolness-Faktor. Der Clou ist, dass die Teilnehmer das Programm von SuCoLa19 selbst aktiv mitbestimmen. Jeder kann etwas, das andere nicht können. Das ungezwungene Setting beim SUPER COMMUNICATION LAND mit spannenden Köpfen aus PR und Marketing soll dazu dienen, eine Brücke zwischen den beiden Welten zu schlagen und gleichzeitig spielerisch neues Wissen zu erlangen".

Von Pitch-Trainings für Kommunikatoren über Storytelling bis hin zu Personal Branding oder Video-Coaching - im SUPER COMMUNICATION LAND geht es in Workshops, Speeches und Einzelcoachings darum, Wissen zu vermitteln, das direkt im Arbeitsalltag angewendet werden kann. Außerdem werden vor Ort Podcasts aufgezeichnet, die die Teilnehmer in einer ungewöhnlichen Kopfhörerparty live verfolgen können. Eine Party rundet den Tag ab.

Die Idee für das SUPER COMMUNICATION LAND entstand beim PR-Hackathon, den news aktuell erstmals in Deutschland initiiert und in 2017 und 2018 ausgerichtet hatte. Auf diesem Event kamen Entwickler, Kommunikatoren und Grafikdesigner zusammen, um gemeinsam an zukunftsweisenden Projekten zu arbeiten - doch blieb dort nur wenig Zeit für Netzwerken und den Wissensaustausch untereinander.

Im SUPER COMMUNICATION LAND steht nun genau das im Mittelpunkt: PR-Verantwortliche und Marketeers können bei diesem neuen Event-Format für die Kommunikationsbranche einen Tag lang spielerisch von- und miteinander lernen und sich disziplinübergreifend austauschen. Das SUPER COMMUNICATION LAND feierte bereits im Mai 2018 als Jump & Run-Videospiel beim Digital Kindergarten seine Premiere. Mit dem Live-Event schreibt news aktuell die Erfolgsgeschichte fort.

Unter https://www.supercommunication.land können Interessierte das SUPER COMMUNCATION LAND ab sofort spielerisch erkunden und sich für die Warteliste registrieren.

Partner und Medienpartner: #30u30 (https://30u30.de/) fischerAppelt (www.fischerappelt.de) Gründerszene (www.gruenderszene.de) Junior Marketing Professionals im Marketing Club (JuMPs) (https://www.marketingclubhh.org/index.php/der-club/jumps) LEAD Digital (www.lead-digital.de) PR-Journal (https://pr-journal.de/) Tele 5 (www.tele5.de)

Hashtag: #SuCoLa19

Folgen Sie den Vorbereitungen auf das SUPER COMMUNICATION LAND in den sozialen Netzwerken: Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuell Facebook: https://www.facebook.com/newsaktuell Twitter: https://www.twitter.com/newsaktuell

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2

Pressekontakt: news aktuell GmbH Janina von Jhering Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 40/4113 - 32598 vonjhering@newsaktuell.de https://twitter.com/JvJhering