NewVoiceMedia führend in der diesjährigen Bewertung von Anbietern für Cloud-Contact-Center-Lösungen

NewVoiceMedia, ein weltweit tätiger Anbieter von cloud-basierten Technologien für den Vertriebsinnendienst, wurde im Bericht „The Forrester Wave™: Cloud Contact Centers, Q3 2018“ als „Strong Performer“ eingestuft.

Der Untersuchung von Forrester zufolge „schätzen die Kunden von NewVoiceMedia besonders die Zuverlässigkeit, die tiefe Salesforce-CRM-Integration und die hochwertige Sprachinfrastruktur des Anbieters, die zu den besten der Branche zählt. Immer mehr Unternehmen verlagern sich in Richtung Vertriebsinnendienst. Hier bietet die tiefe Salesforce-Integration eine differenzierte Markteinführungsstrategie, die sich von den meisten anderen untersuchten Anbietern abhebt.“

„Unternehmen in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, die Salesforce nutzen, sollten unbedingt einen Blick auf die leistungsstarken Integrationen von NewVoiceMedia werfen“, so die Aussage von Forrester.

NewVoiceMedia bedient über 700 Kunden und verzeichnet ein doppelt so hohes Umsatzwachstum wie am Markt für Cloud-Contact-Center üblich. Durch seine spannenden technologischen Entwicklungen gewinnt das Unternehmen laufend neue Kunden. Erst kürzlich stellte NewVoiceMedia wichtige neue Funktionen vor, mit denen Unternehmen die digitale Transformation voranbringen und gleichzeitig einheitliche, konsistente und integrierte Kundenerlebnisse schaffen können – und zwar unabhängig davon, welchen Kanal der Kunde wählt. Das Unternehmen wurde außerdem in der Forbes Cloud 100 von 2018 positioniert, einer jährlich erscheinenden Liste der 100 international führenden Cloud-Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Strong Performer in The Forrester Wave™: Cloud Contact Centers, Q3 2018“, so Dennis Fois, CEO von NewVoiceMedia. „Wir sind in einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt tätig, der zunehmend auf Cloud-Lösungen setzt. Unsere globale Cloud-Contact-Center-Plattform mit seinen am Markt führenden CRM-Integrationen verhilft Unternehmen zu einem hervorragenden Austausch mit Kunden, indem es die Lücke zwischen digitalen und sprachlichen Interaktionen schließt. Damit wird jedes Gespräch ein Erfolg.“

„Unser Unternehmen ist schnell und erfolgreich gewachsen. Zu verdanken haben wir das unserem Engagement für unsere Kunden. Wir möchten, dass sie einen besseren, persönlicheren Austausch mit Kunden bieten können. Wir konzentrieren uns auf unsere betrieblichen Abläufe, den Ausbau unseres bereits jetzt beeindruckenden Wachstums und natürlich unseren wachsenden Kundenstamm und den Erfolg jedes Kunden.“

Über NewVoiceMedia

NewVoiceMedia ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Vertriebsinnendienst und Cloud-Contact-Center, mit denen Unternehmen den Austausch mit Kunden verbessern und personalisieren und so ihren Umsatz steigern können.

Die preisgekrönte Plattform verknüpft alle Kommunikationskanäle miteinander, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 % sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 700 Kunden des Unternehmens zählen die Canadian Cancer Society, Ebury, FCR Media, FlixBus, JustGiving, Kingston University, Lumesse, Paysafe und Vax. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia.

