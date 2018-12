08.12.2018 - 00:03 Uhr Night of the Proms: So schön laut kann die stade Zeit sein

Ein Vierteljahrhundert „Night of the Proms“ im Münchner Olympiastadion: Die Kultur-Kritik unseres Redakteurs Jörg Heinrich, der bei der Premiere 2018 vor Ort war. Den vollständigen Artikel auf merkur-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick