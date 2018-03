Nitinat schließt Abkommen zum Erwerb weiterer Claims 12. März 2018 TSX Venture Exchange: NZZFrankfurt: 04U1 Toronto, Ontario - die Nitinat Minerals Corporation (nachfolgend die "Gesellschaft") freut sich, bekannt zu geben, dass

, dass sie eine Optionsvereinbarung (nachfolgend die "Vereinbarung") mit zwei unabhängigen Parteien (zusammen die "Optionsgeber") abgeschlossen hat, durch die die Gesellschaft die Möglichkeit zum Erwerb einer 100%igen, ungeteilten Beteiligung an vier (4) zusätzlichen Liegenschaften (zusammen die "Liegenschaften") gewinnt, westseitig angrenzend an die bestehenden Claims des Unternehmens im Carscallen Township, Ontario.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung ist die Gesellschaft verpflichtet, den Optionsgebern insgesamt 65.000 USD zu zahlen und bis längstens 10. Januar 2020 insgesamt 1 Million Stammaktien (die "Vorzugsanteile") am Kapital der Gesellschaft auszugeben. Die Ausgabe der Vorzugsanteile unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie einer gesetzlichen Halteperiode von vier (4) Monaten ab Datum der Ausgabe.

Sofern die Gesellschaft ihre Kaufoption ausübt und die Claims erwirbt, hätte das zur Folge, dass sich die derzeitigen Vermögenswerte des Unternehmens mehr als vervierfachen. Die Liegenschaften umfassen ein besonders interessantes Gebiet, da bisherige Oberflächenexplorationen Hinweise auf historischen Tagebau ergaben.

"Die Nitinat Minerals Corporation freut sich sehr über die Option zum Erwerb der Claims", erklärte Herb Brugh, Präsident der Gesellschaft. "Diese Kaufoption steht für eine Premiere: Alle Ansprüche würden von einem einzigen Unternehmen kontrolliert. Die Claims stellen eine unglaubliche Chance für die Gesellschaft dar. Bis heute unbemint und angrenzend an die den bestehenden Liegenschaften der Gesellschaft ergibt sich ein zusammenhängendes Claim-Areal, gebündelte Arbeitsprogramme bieten sich an. Die Gesellschaft beabsichtigt die Entwicklung eines umfangreichen Explorationsprogrammes, um das Potenzial der Claims vollumfänglich zu untersuchen. "

Die Carscallen Gold-Liegenschaft befindet sich 25 km westlich der Stadt Timmins und 7 km nördlich der Timmins Mine von Lakeshore Gold, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte.

Sachkundiger Ansprechpartner für die Carscallen-Liegenschaft ist John A. Gould, BSC University of the Witwatersrand (Geologie, Physik und Chemie), Potchefstroom University of Higher Christian Education: BSC (Hons) (Geologie), SACNASP-Registrierung: 400022/10.

Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens:

Herb Brugh, Präsident und Direktor

Tel: 416.216.216.0964

