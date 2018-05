09.05.2018 - 00:33 Uhr Nobody But You: Österreich ersingt sich ESC-Finale

Die Wettanbieter sind als Orakel für den Eurovision Song Contest recht verlässlich: Die fünf Favoriten des ersten Halbfinales schaffen alle den Sprung ins Finale. Außerdem ist Österreich mit dabei. Den vollständigen Artikel auf n-tv.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick