NorCom eröffnet Niederlassung in Stuttgart

NorCom expandiert und ist seit 01. Januar 2018 mit einer Niederlassung im Raum Stuttgart vertreten. Über das Regionalbüro sollen Kunden vor Ort besser und intensiver betreut werden. Damit eröffnet das in München ansässige Unternehmen die zweite kundennahe Niederlassung in Deutschland. Leiter des Büros ist Dankmar Boja. Der studierte Diplom-Ingenieur kommt von der APS-technology GmbH, wo er zuletzt Teamleiter im Bereich Applikationsmethodik & -tools war. Er leitete dort externe Kundenprojekte, u.a. zum Thema "Automatisierte Analyse und Auswertung von Dauerlauf-Flottenmessdaten". "Wir freuen uns, mit Dankmar einen Automobil-Experten gewonnen zu haben, der in Branche vor Ort bestens vernetzt ist und maßgeblich zu unserem weiteren Erfolg beitragen kann", so Dr. Tobias Abthoff, Vorstand der NorCom IT AG. "Mit der Niederlassung in Stuttgart rücken wir näher an unseren Kunden und sichern uns einen Platz in der Community vor Ort." Die Adresse der Stuttgarter NorCom-Niederlassung lautet Erich-Herion-Strasse 6, 70736, Fellbach-Schmiden. ___________________________________________________ Kontakt: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de

