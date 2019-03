Nordex Group startet Serienproduktion der Turbinen der Delta4000-Produktreihe

Nordex SE, DE000A0D6554

Hamburg 18. März 2019. Seit Mitte März produziert die Nordex Group die

Anlagen der Delta4000-Produktreihe in Serie. Für Bestellungen von mehr als

700 MW laufen jetzt die ersten Turbinen vom Typ N149/4.0-4.5 der

europäischen Linienfertigung in Rostock vom Band. In diesem Werk werden in

Zukunft die Anlagen der Delta4000-Produktreihe in einer zu 100 Prozent

flexiblen Reihenfolge mit den bisherigen Produkten gefertigt.

Erste N149-Maschinenhäuser, Naben und Triebstränge durchliefen bereits

erfolgreich den für diese Produktserie optimierten Linienfertigungsprozess,

um einen reibungslosen Serienanlauf zu gewährleisten.

"Der Start der Serienfertigung der Anlagen der Delta4000-Produktreihe - und

hier konkret der N149/4.0-4.5 - markiert einen wichtigen Meilenstein für das

gesamte Unternehmen. In den letzten Monaten hat sich die ganze Mannschaft

intensiv auf den Serienanlauf für diese neue Turbinenplattform vorbereitet",

sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Mehr als 400 Mitarbeiter arbeiten im Rostocker Produktionswerk und stellen

hier Maschinenhäuser, Naben, Antriebsstränge und auch die hierfür benötigten

Schaltschränke her.

Die Delta4000-Produktreihe ermöglicht es, unter Beibehaltung der äußeren

Abmessungen des Maschinenhauses, unterschiedliche Anlagentypen für alle

Windklassen zu fertigen. Das ist neben identischen Transportanforderungen

für alle Varianten dieser Serie auch ein großer Vorteil in der Anpassung der

Linienfertigung. Die Delta4000 Produktreihe umfasst heute die speziell für

Mittel- und Schwachwindstandorte ausgelegte, flexibel konfigurierbare

N149/4.0-4.5 sowie die N133/4.8, ein Modell für Starkwindstandorte.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten

installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum

Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA,

Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm

konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 4,8-MW-Klasse, die auf

die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen

mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

