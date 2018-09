NORMA: Startschuss für die neuen Azubis in eine erfolgreiche Zukunft / Herzliche Begrüßung mit Mega-Kick-off Event am Zentralsitz in Fürth

Nürnberg - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Der fränkische Discounter setzt zum Ausbildungsbeginn wieder auf die jungen Leute und legt sich mächtig ins Zeug, um die über 750 Nachwuchstalente zu begeistern. NORMA steht neben seinem ...

Nürnberg -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Der fränkische Discounter setzt zum Ausbildungsbeginn wieder auf die jungen Leute und legt sich mächtig ins Zeug, um die über 750 Nachwuchstalente zu begeistern. NORMA steht neben seinem regional geprägten Sortiment und wöchentlich wechselnden Food- und Nonfood-Aktionen für ein überdurchschnittliches Wachstum in Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien sowie beste Karrierechancen.

Zum Kick-off Event in Fürth wurde ein Teil der Newcomer herzlich begrüßt und der Tag mit der Ehrung der "Besten Azubis aus dem letzten Jahr" begonnen. 13 Auszubildende aus der Regionalniederlassung Fürth haben mit hervorragenden Leistungen ihre Ausbildung zum Verkäufer (m/w) oder Kauffrau/-mann im Einzelhandel besonders erfolgreich absolviert. Diese Leistungen wurden von den NORMA-Verkaufsleitern sowie den Bereichsleitern für Aus- und Fortbildung mit tollen Preisen gewürdigt.

Im Anschluss wurden die neuen Azubis bei Spaß, Spiel und Spannung durch den Tag begleitet. Viele Aktionen, darunter Bogenschießen, Maßkrug schieben und das Golden Goal, bei dem es auf die Schussgenauigkeit ankommt, haben den neuen Azubis viel Spaß bereitet. Alle Azubis konnten auch an einer Verlosung teilnehmen, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gab. In ausgelassener Atmosphäre konnten die Newcomer ihren Start ins Berufsleben in vollen Zügen genießen.

Um den jungen Azubis einen ersten Einblick in die spannende Arbeitswelt bei NORMA zu geben, erhielten alle 70 Newcomer in Fürth - darunter 57 Azubis aus dem Verkauf, 9 Azubis aus der Zentrale sowie 4 Azubis aus dem Bereich Logistik - eine Führung durch die Firmenzentrale sowie die Niederlassung Fürth inklusive dem modernen Logistikzentrum.

Umrandet war die Veranstaltung von einem Vortrag einer ehemaligen Auszubildenden, die nach drei Jahren Ausbildung bei NORMA direkt den Karrieresprung zur Filialleiterin geschafft hat. Nach so vielen Informationen wurde es dann Zeit für eine Stärkung. Bei einem leckeren Mittagessen konnten sich alle Teilnehmer besser kennenlernen und über den Kick-off-Event austauschen. Mit dem gemeinsamen Fototermin klang dieser besondere Tag dann harmonisch aus. Am Ende wurden alle Azubis mit den besten Wünschen für ihre Ausbildung und künftige Karriere bei NORMA verabschiedet.

Zu den vielfältigen Berufsbildern beim Discounter NORMA zählt etwa die Ausbildung zum Verkäufer/in (m/w) bzw. zu Kaufleuten im Einzelhandel (m/w). Darüber hinaus bietet NORMA Ausbildungsplätze im Bereich Kaufleute für Büromanagement (m/w) sowie die Ausbildung zum Fachlageristen in modernen Logistikzentren.

NORMA ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung als Arbeitgeber bewusst. So haben sich auch im Jahr 2018 mehr als 750 junge Menschen für eine Ausbildung bei NORMA entschieden und somit die Chance auf eine aussichtsreiche Karriere und eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma-online.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2

Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de

Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de