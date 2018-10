Northern Bitcoin AG, DE000A0SMU87

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

NORTHERN BITCOIN AG VEREINBART UMFASSENDE STRATEGISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT RAWPOOL - EINFÜHRUNG EINER GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN KRYPTO-BÖRSE GEPLANT

Frankfurt am Main/Peking - 8. Oktober 2018 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) und die US-amerikanische Growfund, Inc., Eigentümerin der Rawpool-Gruppe, haben heute eine Vereinbarung zu einer umfassenden strategischen Kooperation unterzeichnet. Die mit dem heutigen Tag beginnende strategische Zusammenarbeit erstreckt sich über die Bereiche Krypto-Wallets, Bitcoin-Mining und Krypto-Exchange, die teilweise das bestehende Geschäft der Northern Bitcoin AG bedeutend erweitern.

Im Bereich Krypto-Wallet wird Northern Bitcoin gemeinsam mit Bpal die digitale Geldbörse "Bpal Wallet" im europäischen Markt einführen. Bpal Wallet ist eine digitale Anwendung für die Aufbewahrung von Kryptowährungen, die auch den Empfang und den Versand von Kryptogeld zulässt. Neben der Markteinführung in den Ländern der Europäischen Union beabsichtigt Bpal mit Northern Bitcoin gemeinschaftlich weltweit Kooperationen mit Finanzinstitutionen wie Banken und Börsen im Bereich Kryptowährungen einzugehen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Bpal seinen europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main errichten und wird hierbei umfänglich von Northern Bitcoin unterstützt.

Im Bereich Bitcoin-Mining wird Rawpool künftig seine führende Marktstellung nutzen, um Northern Bitcoin Zugang zu preisgünstiger Mining-Hardware zu verschaffen. Darüber hinaus werden beide Unternehmen gemeinsam die weitere Erschließung der Mining-Facilities in Nordeuropa vorantreiben sowie gemeinsam Energiekosten an den Standorten verhandeln.

Im Bereich Krypto-Exchange beabsichtigen Northern Bitcoin und die Bi.top Exchange die Einrichtung einer gemeinsamen Krypto-Börse in Europa. Bi.top bietet das weltweit erste vollständige Ökosystem für den Austausch von digitalen Assets an und so einen deutlichen Mehrwert gegenüber bestehenden Krypto-Börsen. Bi.top stellt für den Markteintritt seine komplette Lösung zur Verfügung, einschließlich des technischen und operativen Supports.

