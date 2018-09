NOZ: NOZ: Best-Ager-Model Anna von Rüden trägt privat gern Gebrauchtes

Osnabrück - Best-Ager-Model Anna von Rüden trägt privat gern Gebrauchtes 67-Jährige wurde vor zwölf Jahren auf dem Ku'damm entdeckt - Anfangs kam sie sich wie ein Fremdkörper am Set vor - Leidenschaft für Metal-Musik Osnabrück. Best-Ager-Model Anna ...

Osnabrück. Best-Ager-Model Anna von Rüden (67) steht zwar regelmäßig für große Modemarken in neuen Kreationen vor der Kamera, privat bevorzugt sie aber Kleidung aus zweiter Hand. "Ich gebe nicht viel Geld für Kleidung aus. Alle Jubeljahre gönne ich mir ein teures Kleid, aber das trage ich dann auch jahrelang", sagte sie im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Die "große Bandbreite unterschiedlichster Macharten" in einem Secondhand-Laden findet die Wahlberlinerin spannend. Neue Stile anzuziehen und zu präsentieren, sei auch der Reiz am Modeln für sie.

Als die studierte Sozialpädagogin vor zwölf Jahren beim Einkaufen auf dem Ku'damm entdeckt wurde, habe sie nicht damit gerechnet, "weil die Zeit damals für ältere Models noch nicht reif war". Anfangs sei es für sie am Set auch "etwas schwierig" gewesen, sagte sie: "Für die anderen Models war ich ein Fremdkörper, wenn ich auftauchte, und auch die Fotografen konnten mit einer älteren Frau wenig anfangen. Das Perfekte in Falten zu sehen, dafür fehlt einigen Fotografen das Verständnis." Sie selbst findet ihre Falten in Ordnung: "Ich zähle sie nicht, weil sie einfach zu mir gehören. Alles andere wäre unnatürlich."

Anna von Rüden beschreibt sich selbst als zurückhaltend: "Ich gehöre eher in die Kategorie 'Bitte nicht auffallen'". Sie sei als "zufriedener Mensch geboren. Ich bin niemand, der Konflikte oder Streit sucht. Seit meiner Kindheit kann ich mich über das Leben freuen". Sie sei aber schon seit ihrer Kindheit abenteuerlustig. Damit erklärt sie auch ihre Leidenschaft für Metal-Musik. Die Atmosphäre bei "fast allen" Metal-Konzerten sei "viel friedliebender, als man glaubt", erzählt die 67-Jährige. "Das ist eine ruhige Gesellschaft, obwohl sie in ihrer schwarzen Kluft mit meist langen Haaren eher zum Fürchten aussieht. Dieser Gegensatz fasziniert mich."

2012 spielte Anna von Rüden neben Till Lindemann im Video der Band Rammstein zum Lied "Mein Herz brennt" mit - "einer der schönsten Aufträge, die ich bisher hatte", wie sie sagte. Mit Lindemann, den sie als "imposante Person, sehr groß" beschreibt, habe sie sehr gut zusammenarbeiten können: "Er ist ein sehr sensibler Mensch."

