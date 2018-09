NRZ: Immer mehr Nachtflüge vor Tagesanbruch/ Am Flughafen Düsseldorf hat die Zahl der Landungen zwischen fünf und sechs Uhr morgens dramatisch zugenommen.

Essen - Am Flughafen Düsseldorf hat die Zahl der Landungen zwischen fünf und sechs Uhr morgens dramatisch zugenommen. Das geht aus aktuellen Statistiken des Vereins "Bürger gegen Fluglärm" hervor, die der NRZ (Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, Donnerstagsausgabe) vorliegen. Demnach gab ...

Essen - Am Flughafen Düsseldorf hat die Zahl der Landungen zwischen fünf und sechs Uhr morgens dramatisch zugenommen. Das geht aus aktuellen Statistiken des Vereins "Bürger gegen Fluglärm" hervor, die der NRZ (Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, Donnerstagsausgabe) vorliegen. Demnach gab es in diesem Jahr bis einschließlich August bereits 35 Landungen unmittelbar vor Tagesanbruch. In den vergangenen Jahren seien solche Landungen frühmorgens lediglich vereinzelt vorgekommen: Laut den Zählungen des Vereins gab es von 2012 bis 2016 in keinem einzigen Jahr mehr als maximal 14 Landungen zwischen fünf und sechs Uhr. Ein Grund für die Zunahme der Nachtlandungen sind laut Verein "unrealistische Planungen der Flugzeugumläufe."

