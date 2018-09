NTT Com verdoppelt Datenkapazität in Osaka

Die NTT Communications Corporation (NTT Com), der Geschäftsbereich der NTT Group für ICT-Lösungen und internationale Kommunikation (TOKYO:9432), gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Osaka 6 Data Center (Osaka 6) und Osaka 7 Data Center (Osaka 7) vor Ende 2019 eröffnen wird. Damit wird die bereitgestellte Datenkapazität um das 2,2-Fache erweitert.

Das Osaka 6 wird sich in einem Gebäude befinden, das die NTT West Corporation derzeit im Stadtzentrum von Osaka baut. Zum Einführungszeitpunkt wird es eine Serverfläche von 460 m2 haben. Später soll diese auf 1.370 m2 und 400 Racks erweitert werden. Das Osaka 7 wird sich in einem speziellen Rechenzentrum in Ibaraki in der Präfektur Osaka befinden. Zum Einführungszeitpunkt wird es eine Serverfläche von 3.800 m2 bieten, die später auf 9.500 m2 und 4.200 Racks erweitert wird.

„Angesichts der starken Nachfrage nach enormen Daten von Cloud-Service-Anbietern und anderen Hyper-Scale-Kunden im Großraum Osaka haben wir uns trotz der Einführung des Osaka 5 Data Centers im Jahr 2016 entschieden, zwei neue Rechenzentren zu bauen, um den Bedürfnissen von Kunden weiter gerecht zu werden“, so Kenichiro Iida, Senior Vice President, Head of Cloud Services. „Der Datenbedarf von Hyper-Scale-Unternehmen ist jetzt schon robust, jedoch erwarten wir eine noch stärkere Nachfrage nach Daten von Hybrid-Cloud-Serviceanbietern, die Colocation und Multi-Clouds kombinieren.“

Eigenschaften von Osaka 6 und 7

• Praktische Standorte, um verschiedene Kunden zu bedienen

Osaka 6 im Stadtzentrum von Osaka ist von mehreren Haltestellen aus problemlos zu erreichen, etwa ist die nächstgelegene U-Bahnstation nur zwei Minuten zu Fuß entfernt. Osaka 7 in Ibaraki ist nahe dem Stadtzentrum von Osaka und ist einem geringeren Risiko von Katastrophen wie Überschwemmungen und Erdbeben ausgesetzt. Beide Rechenzentren werden direkt mit dem Bezirk Dojima in Osaka verbunden sein, einem wesentlichen Verbindungspunkt für ISPs und Rechenzentrumsbetreiber. Die Dienstleistungen werden für ein breites Kundenspektrum bereitgestellt, darunter wichtige Cloud-Service-Anbieter und andere Hyper-Scale-Betreiber und -Unternehmen.

• Ideale Netzwerkumgebung

Beide Rechenzentren werden den strengen Ausrüstungs- und Betriebsstandards genügen, die global für alle Nexcenter™-Rechenzentren von NTT Com einheitlich sind. Während sich Nutzer nicht mehr um Strom, Klimaanlage, Verbindungen und Sicherheit sorgen müssen, profitieren sie zusätzlich von der hohen Kapazität, hohen Qualität und hohen Zuverlässigkeit der Netzwerkinfrastruktur. IX-, ISP- und Multi-Cloud-Konnektivität wird durch direkte Verbindungen zu anderen Rechenzentren von NTT Com in Osaka über 10 Gbps Nexcenter Connect™ Metro unterstützt.

• Hohe Ausfalltoleranz im Katastrophenfall

Beide Rechenzentren werden mit seismischer Isolierung ausgestattet sein, um die Schäden für Gebäude und Kundenausrüstungen im Falle eines erneuten Nankai-Erdbebens von gewaltigem Ausmaß zu minimieren. Elektrischer Strom, Netzwerkausrüstung, Serverräume und andere wichtige Einrichtungen werden sich im zweiten Stockwerk von Osaka 6 oder weiter oben befinden, um den Betrieb im Falle von Überschwemmungen im ersten Stockwerk weiterhin zu ermöglichen. Eine verlässliche Stromversorgung wird durch den Einsatz von mehreren Umspannstationen und Routen sichergestellt. Kommunikationskabel werden in die Gebäude durch große erdbebensichere Tunnel eingebracht, um Schäden durch Erdbeben oder Straßenbauarbeiten zu verhindern. Osaka 7 wird sich in einem Gebiet befinden, in dem Überschwemmungen selten sind. Die Stromversorgung ist dank der direkten Verbindung zu der angrenzenden Umspannstation selbst im Katastrophenfall gesichert.

• Flexible Konformität von Ausrüstungen

Osaka 7 ist ein Rechenzentrum nach Campus-Art, das schnelle, kostengünstige Anpassungsmöglichkeiten bietet, um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Serverräume werden mit hocheffizienten wandartigen Klimaanlagen ausgestattet sein und eignen sich für Server mit hoher Hitzeentwicklung, die 20 kW oder mehr Strom verbrauchen, wie etwa GPU-Server. Die Einrichtung wird fortschrittliche Technologien wie Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ, engl. HVDC, high-voltage direct current) einsetzen, die mehr Zuverlässigkeit und rund 20 % weniger Stromverlust durch einen reduzierten Stromverbrauch ermöglichen.

Hintergrund

Der Colocation-Markt von Japan, der 2018 540 Milliarden Japanische Yen wert war, und das Rechenzentrumsgeschäft sind stetig um 7 % pro Jahr gewachsen. Cloud-Service-Anbieter und andere Hyper-Scale-Unternehmen sowie Unternehmenskunden sorgen weiterhin für eine enorme Nachfrage. Darüber hinaus wird erwartet, dass Rechenzentren zunehmend für Hybrid-Clouds, die Colocation und Multi-Clouds kombinieren, genutzt werden.

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden, globalen öffentlichen und privaten Tier-1-Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m2 der fortschrittlichsten Rechenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

