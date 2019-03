NTT Communications eröffnet Nexcenter Lab™ für offene Innovation

Die NTT Communications Corporation (NTT Com), das ICT-Lösungs- und internationale Kommunikationsgeschäft der NTT Group (TOKYO:9432), gab heute den Start des Programms Nexcenter Lab™ zur Förderung offener Innovationen in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Unternehmen bekannt. Das Programm bietet PoC-Umgebungen für die Entwicklung und das Testen neuer Geschäftsfelder und Dienstleistungen, die sich auf die digitale Transformation (DX) konzentrieren, unter Nutzung der neuesten Dienste und Technologien der nächsten Generation der IT-Partner von NTT Com. Das Programm ist in zwei der Nexcenter™ Rechenzentren von NTT Com in Tokio erhältlich.

Funktionen von Nexcenter Lab™

Das Programm bietet den teilnehmenden Unternehmen die Nutzung von PoC-Umgebungen sowie exklusive Räume für Meetings, Seminare und Workshops, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

• ICT-Umgebung für fortschrittliche Dienste und Technologien

Ein Hauptziel des Programms ist es, den Teilnehmern zu ermöglichen, ihre neuesten Technologien und Dienste zu testen und zu verifizieren, um diese Angebote schneller auf den Markt zu bringen. Sie erhalten Zugang zu ICT-Umgebungen, in denen Extra-High-Heat-Server wie GPU verwendet werden können, sowie zu erweiterten Diensten von NTT Com und Partnerunternehmen wie Hybrid Cloud, AI und IoT, die zur Überprüfung von Technologien wie Deep Learning und Blockchain kombiniert werden können. NTT Com wird die Verbindung zu seiner Public Cloud, die kostenlose Nutzung von Server-Racks in Rechenzentren, die kostenlose Nutzung seines Enterprise Cloud-Services und vieles mehr bereitstellen.

Die Teilnehmer haben Zugang zu (Beispiele):

Japans erstes hochzuverlässiges Klimasystem in Rack-Form, das in der Lage ist, Extra-High-Heat-GPU-Server mit mehr als 30 kW pro Rack zu kühlen Hochspannungs-Gleichstromversorgungssystem (HGÜ) Netzwerkdienste für die drei wichtigsten IX-Verbindungen und Public Cloud-Verbindungen Von Partnern gesponserte Services, einschließlich Cloud-Dienste, ICT-Geräte, SaaS-freie Konten usw.

• Umgebung für offene Innovation

NTT Com wird eine Vielzahl von Initiativen zur Co-Creation zwischen den teilnehmenden Partnern und Kunden einführen und offene Innovationen auf der Grundlage des Ökosystems unterstützen, das durch das Programm aufgebaut wird. So wird NTT Com beispielsweise Möglichkeiten zur Co-Creation zwischen den teilnehmenden Unternehmen schaffen, indem es Portale für Suchaktivitäten bereitstellt, die von jedem Unternehmen im Programm durchgeführt werden. NTT Com wird auch Seminare von Experten organisieren und Gipfeltreffen mit Partnerunternehmen veranstalten. Darüber hinaus wird NTT Com die Bemühungen der teilnehmenden Unternehmen durch den Austausch von Fallstudien, wie z. B. die gemeinsame Implementierung von PoC, unterstützen und Unternehmen mit verschiedenen Dienstleistungen verbinden.

Erklärung der repräsentativen Partner

Takeshi Igarashi, Director, Hybrid IT, Hewlett-Packard Japan, Ltd.Hewlett-Packard Japan, Ltd. begrüßt und befürwortet die Bereitstellung von NTT Coms „Nexcenter Lab™“. Hewlett Packard Enterprise (HPE) bietet Memory-Driven Computing (MDC) als eines der Hilfsmittel für Kunden an, um DX zu realisieren. HPE kündigte die Einführung einer Inkubationspraxis mit speziellen Fähigkeiten durch MDC an, die das Fachwissen der Hewlett Packard Labs nutzt. Wir unterstützen die Erforschung von MDC-Anwendungen und liefern Proofs-of-Concept, die in „Nexcenter Lab™“ dramatische Leistungssteigerungen erzielen werden. Yukinori Kusaka, Senior Director, NTT Sales, Dell EMC (EMC Japan K.K.)Wir begrüßen die Einführung des Nexcenter Lab™ durch NTT Com aufrichtig. Da die Nachfrage nach neuen Technologien wie KI, IoT und 3DCG, die eine immer höhere Leistung der Graphics Processing Unit (GPU) erfordern, weiter zunimmt, ist es mittlerweile unerlässlich, ein Rechenzentrum wie das von NTT Com zu entwickeln, das eine große Anzahl von GPU-Servern handhaben kann. Dell EMC freut sich, zur Server- und Kühlsysteminfrastruktur des Nexcenter Lab™ beigetragen zu haben, die es allen Kunden ermöglicht, GPU-Leistung effizient zu nutzen. Wir freuen uns auf das Nexcenter Lab™, das die Entwicklung und Einführung von Dienstleistungen der nächsten Generation für Kunden unterstützt. Hiroaki Okashita, Senior Manager, APAC Office of Technology, Product and Strategy Lead, Red Hat K.K.Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Lösungen, nutzt die Leistungsfähigkeit innovativer Open-Source-Technologien zur Unterstützung des DX von Kunden durch die Zusammenarbeit mit NTT Com. Konkret stellen wir über Nexcenter Lab™ eine PoC-Umgebung auf Basis von Red Hat OpenStackPlatform mit hochskalierbaren und sichereren Cloud-Funktionen und Red Hat OpenShift Container Platform, der branchenweit umfassendsten Kubernetes-Plattform für Unternehmen zum Aufbau einer hybriden Cloud-Umgebung, zur Verfügung. Darüber hinaus hilft Red Hat, das Problem durch eine Discovery-Sitzung als strategischer Berater zu lösen. Dies ermöglicht Kunden, wettbewerbsfähige neue Dienste oder Geschäftsmodelle zu fördern, nicht nur um DevOps und Microservices einzuführen, sondern auch um GPU als Service anzubieten, um die Nutzung von KI und maschinellem Lernen durch den für GPU optimierten OpenShift-Containerdienst zu fördern.

NTT Com wird das Programm in Zukunft durch Partnerschaften mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie mit bestehenden Partnern aus der IT- und anderen Branchen weiter bereichern. NTT Com plant auch die Ausweitung des Programms auf den Raum Osaka in Japan sowie auf Thailand global. Wir werden auch mit ähnlichen Initiativen in Deutschland und Malaysia zusammenarbeiten. Wir haben die Hoffnung, dass sich neue Technologien, Dienstleistungen und Know-how, die durch dieses Programm entstehen, als De-facto-Standards weiterentwickeln und so zur Realisierung intelligenter Gesellschaften beitragen.

Als DX EnablerTMunterstützt NTT Com Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen und der Erschließung neuer Geschäftsfelder durch die Nutzung digitaler Daten. Das Programm von NTT Com ist eine optimale Plattform für die gewinnbringende Nutzung digitaler Daten und wird für KI-Dienste, Datenmanagement, Service-Support, globales IoT mit eSIM und Netzwerkdiensten optimiert, die mehrere Clouds flexibel miteinander verbinden und dazu beitragen, Daten in wertvolle Informationen und Intelligenz zu verwandeln.

Werbevideo von Nexcenter Lab™

https://www.youtube.com/watch?v=27AyyyqkwMP0

Weiterführender Link:

NTT Communications erweitert das Ökosystem für die Zusammenschaltung wichtiger Rechenzentren in Japan (Pressemitteilung vom 17. Januar 2019)

https://www.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/2019/0117.html

Nexcenter Lab™ Partnerunternehmen

Hewlett-Packard Japan, Ltd. EMC Japan K.K. Red Hat K.K. Intel Corporation Panduit Corporation Japan Brunch Murata Manufacturing Co., Ltd. ABEJA, Inc. Lenovo Enterprise Solutions Ltd. Japan Raritan Japan, Inc. Oracle Corporation Japan NIHON FORM SERVICE CO., LTD. NITTO KOGYO CORPORATION CHUO ELECTRIC WORKS CO., LTD. Kawamura Electric Inc. Masaru Industries, Ltd. NOHMI BOSAI LTD. NEC Corporation Hibiya Engineering, Ltd. NTT FACILITIES, INC. NTT PC Communications Incorporated SUPERMIKRO K.K. VMware K.K.

