Numab ernennt Immuntherapie-Pioneer Ignacio Melero zum wissenschaftlichen Berater

Numab Therapeutics AG, ein Biopharma-Unternehmen, das die nächste Generation multispezifischer antikörperbasierter Immuntherapien gegen Krebs entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Ignacio Javier Melero Bermejo zum wissenschaftlichen Berater bekannt.

David Urech Ph.D., CSO und Co-CEO von Numab, kommentierte: „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Grundlagen- und klinischen Immuntherapie-Forschung sind die Erkenntnisse und Beiträge von Ignacio Melero besonders wertvoll in einer Phase, in der wir unser Portfolio von IO-Programmen erweitern, um das gesamte Potenzial unserer multispezifischen Antikörper-Plattform zu erschließen.”

Ignacio Melero kommentierte: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Numab-Team. Die Plattform des Unternehmens erscheint äußerst vielversprechend, denn sie ist in der Lage, wirklich vielseitige Verbindungen wie ND021 hervorzubringen. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass 4-1BB ein sehr wirkungsstarker co-stimulierender Rezeptor für die IO-Therapie sein könnte, doch stand eine dosislimitierende Toxizität der Entwicklung im Weg. ND021 könnte sich als elegante Lösung zur Überwindung dieses Problems erweisen, indem gleichzeitig am gut validierten PDL1 angesetzt wird.”

Numab hat vor kurzem die Weiterentwicklung von ND021, einem PD-L1/4-1BB/HSA trispezifischen scDb-scFv, zu seinem führenden Immunonkologie (IO)-Programm bestimmt. Daten aus Tierversuchen weisen stark darauf hin, dass ND021 den Verträglichkeit/Wirksamkeits-Kompromiss, der mit der Stimulation des kostimulierenden Rezeptors 4-1BB verbunden ist, beseitigt und gleichzeitig hervorragende Anti-Tumor-Reaktionen auslöst. ND021 nutzt die multispezifische Technologie der nächsten Generation des Unternehmens, um eine sehr potente – aber auf den Tumor beschränkte – agonistische Wirkung von 4-1BB auszulösen und dabei gleichzeitig PD-L1 zu blockieren. Durch die Einrichtung einer PD-L1-Bindung als Voraussetzung für die Auslösung einer 4-1BB-Stimulation von Immuneffektorzellen ist ND021 so konzipiert, dass eine dosislimitierende Lebertoxizität, die mit dem IgG-vermittelten 4-1BB-Agonismus einhergeht, vermieden wird. Gleichzeitig löst ND021 eine synergistische duale Checkpoint-Modulierung aus, um die pharmakologische Wirkung in der Tumor-Mikroumgebung zu maximieren.

Über Numab

Numab, 2011 gegründet, entwickelt eine proprietäre Pipeline multispezifischer Biotherapeutika für die Immunonkologie sowie Immunologie und unterhält Partnerschaften mit IIntarcia Therapeutics, Ono Pharmaceutical, Kaken Pharmaceutical, und Tillotts Pharma. Die sofort betriebsbereite multispezifische Plattform von Numab ermöglicht einen in hohem Maße rationalen und reproduzierbaren Prozess, der in kürzester Zeit vielversprechende klinische Kandidaten mit neuen Wirkungsmechanismen, überragender Wirksamkeit und einem günstigen Sicherheitsprofil liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.numab.com.

