Nur bei CinemaxX AFTER WORK: Die exklusive Pre-Preview von Verschwörung / Event-Highlight mit deutschlandweit einziger Verschwörung-Pre-Preview, Live-DJ, Drinks und Snacks

Hamburg - Das wird ein filmreifer Feierabend: Am 20. November sorgt CinemaxX beim AFTER WORK mit der exklusiven Pre-Preview von "Verschwörung" für die perfekte Work-Life-Action-Balance. Nur bei CinemaxX gibt es bereits zwei Tage vor dem offiziellen Filmstart im Rahmen von CinemaxX AFTER WORK die actionreiche Literaturverfilmung "Verschwörung" zu sehen! Das CinemaxX AFTER WORK Kombiticket gibt es jetzt an den Kinokassen der acht ausgewählten CinemaxX Kinos und unter cinemaxx.de/afterwork.

Es ist wieder so weit: In acht ausgewählten CinemaxX Kinos kann beim CinemaxX AFTER WORK in entspannter Atmosphäre mit kühlen Drinks und leckeren Snacks in den Abend gestartet werden. Ein Live-DJ verwandelt die Kinofoyers der teilnehmenden Kinos ab 18 Uhr in eine entspannte Lounge. Ab 19:30 Uhr darf bei "Verschwörung" mitgefiebert werden, wenn Lisbeth Salander sich im vierten Teil der Roman-Verfilmung nicht nur mit der NSA anlegt, sondern bald darauf ein verdammt gefährlicher Gegner auf der Bildfläche erscheint. Ein perfekter Tagesausklang für alle, die Kino, gute Gespräche und Musik lieben.

CinemaxX AFTER WORK findet am 20. November 2018 in den nachfolgenden CinemaxX Kinos statt: Augsburg, Berlin, Essen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Magdeburg, München und Stuttgart Liederhalle.

CinemaxX "AFTER WORK" - der Ablauf: 18:00 bis 19:30 Uhr: DJ-Performance im Foyer mit LIVE DJ-Set

Drinks: Lemonaid+, Gordon's Gin, Johnnie Walker und Schweppes kreieren coole Drinks. Snack: Verschiedene Geschmacksvarianten der Natsu-Wraps.

19:30 Uhr: Filmstart: "Verschwörung" (ohne Vorprogramm)

Das "AFTER WORK" Kombi-Ticket umfasst einen Welcome-Drink, Snacks und das neueste Filmhighlight (ab 13 EUR).

"Verschwörung": Die spannende Geschichte um Lisbeth Salander geht weiter!

Die Wege von Journalist Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) und Lisbeth Salander (Claire Foy) kreuzen sich erneut: Während Blomkvist vor einer wichtigen Entscheidung steht, zieht Lisbeth wie immer ihr eigenes Ding durch.

Kurz bevor Frans Balder, einer der weltweit führenden Experten für künstliche Intelligenz, ermordet wurde, versprach er dem Enthüllungsreporter brisante Informationen. Auch mit Salander stand Balder in regem Kontakt - ein Grund für Blomkvist, den Kontakt wieder aufzunehmen und herauszufinden, welche Enthüllungen ihm entgangen sind. Seine Recherchen führen ihn zu einem amerikanischen Softwarekonzern, der mit der NSA unter einer Decke steckt. Die nächste große Story scheint zum Greifen nahe...

