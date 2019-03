Nur ein Skihotel in Österreich erhält Travellers' Choice Award 2019 von TripAdvisor

Jedes Jahr kürt die weltweit größte Reiseplattform die besten Hotels. Dabei werden vor allem die Gästebewertungen als Maßstab herangezogen. Als einziges reines Skihotel in ganz Österreich, erhält in diesem Jahr das traditionelle Hotel Arlberghaus in Zürs https://www.arlberghaus.com die begehrte Auszeichnung "Travellers' Choice Award 2019" von TripAdvisor verliehen. Mit jeweils 5,0 von 5,0 möglichen Punkten in den Bereichen, Lage, Sauberkeit, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis, wird das Hotel in den auch im Frühling tief verschneiten Vorarlberger Bergen grandios bewertet.

Zürs am Arlberg (pts015/26.03.2019/09:10) - Jedes Jahr kürt die weltweit größte Reiseplattform die besten Hotels. Dabei werden vor allem die Gästebewertungen als Maßstab herangezogen. Als einziges reines Skihotel in ganz Österreich, erhält in diesem Jahr das traditionelle Hotel Arlberghaus in Zürs https://www.arlberghaus.com die begehrte Auszeichnung "Travellers' Choice Award 2019" von TripAdvisor verliehen. Mit jeweils 5,0 von 5,0 möglichen Punkten in den Bereichen, Lage, Sauberkeit, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis, wird das Hotel in den auch im Frühling tief verschneiten Vorarlberger Bergen grandios bewertet.

Inhaber Thomas Eggler freut sich über die Auszeichnung auch aus einem ganz speziellen Grund: "Wir sind ja ein reines Skihotel und haben nur von Dezember bis April geöffnet. Das wir dennoch so viel mehr positive Bewertungen von unseren Gästen erhalten, als die tausenden anderen Ganzjahreshotels, macht mich schon sehr stolz auf unser Team und das Haus." Das ist auch die Meinung der User, die dem Arlberghaus in Zürs "Ausgezeichnet" als Gesamturteil geben. Das Hotel Arlberghaus ist auch im April noch geöffnet und verspricht herrliche Tiefschneeabfahrten und schneesicheren Skiurlaub in den österreichischen Alpen!

Gäste lieben das Hotel Arlberghaus auf 1.720 Meter

Die Gäste kommen aus der ganzen Welt und erfreuen sich an der Schneesicherheit am Arlberg. "Zu uns kommt man zum Skifahren. Eine bessere Location für diesen Sport wird man gesamten Alpengebiet kaum finden", so Eggler. Daher sind auch die Kommentare der Gäste bei TripAdvisor geradezu überschwänglich: "Amazing Alpine Ski Vacation" - "DAS Ski-Hotel" - "Das Abendessen im Zuge der Halbpension gleicht einem Besuch in einem 2 Sterne Restaurant - einfach nur großartig" - "DAS Skihotel schlechthin. Das Hotel liegt ideal, direkt an den Pisten" - "Meine Frau und ich haben den Dutch Tub auf der Hotelterrasse am Abend nach dem Essen besucht. Es hat geschneit, einfach nur ein WOW- Moment".

Aktuelle Angebote für Genuss-Skifahrer zum Saisonende: - Ski- und Weinwoche am Arlberg: 23.-30.3. 2019 - Firnschneewoche am Arlberg: 30.3.-13.4. 2019 Web: https://www.arlberghaus.com/de-DE/zimmer-preise/top-angebote

Der "Arlberghaus Club", mit vielen Vorteilen beim Aufenthalt im Hotel: https://www.arlberghaus.com/de-DE/das-arlberghaus/arlberghaus-club - Vergünstigung von 33 % auf alle Speisen und Getränke inkl. Minibar - Vergünstigung von 33 % auf Telefon, Garage und Wäscheservice - Vergünstigung von 10 % auf Einkäufe im Shop - Gratis Zeitungsservice - Gratis Skibindungstest - Gratis Abholung vom Bahnhof - Autobahnvignette für Österreich gratis

Buchungen und Anfragen: Hotel Arlberghaus **** Familie Eggler Zürs 126 6763 Zürs Österreich T: +43 5583 2258 E: hotel@arlberghaus.com I: https://www.arlberghaus.com

