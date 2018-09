Nur Sprache und menschlicher Kontakt schaffen in der Pflege Vertrauen

Die beste Pflegekraft nützt nichts, wenn sie sich nicht mit ihrem Gegenüber unterhalten kann. Daher setzt Help-24 ausschließlich auf Pflegekräfte, die gut Deutsch sprechen. So können eine problemlose Verständigung und auch die so wichtige zwischenmenschliche Unterhaltung zwischen Betreuungskraft und Patient stattfinden und erleichtert das Zusammenleben ungemein. "Menschen brauchen soziale Kontakte und Ansprache. Gerade wenn man altersbedingt, krankheitsbedingt oder aufgrund einer Behinderung an das Wohnumfeld gebunden ist, sind die menschlichen Kontakte besonders wichtig. Unsere PflegerInnern sind darin geschult, nicht nur die pflegerischen und häuslichen Tätigkeiten zu erledigen, sondern sich auch um Kommunikation mit dem Patienten zu kümmern. Idealerweise sollen PflegerInnen und Patient gleichermaßen Teil einer entspannten und fürsorglichen Beziehung sein, die letztlich auch für die Therapie und das Wohlergehen des Patienten entscheidend sind", so der Geschäftsführer von Help-24.at, Christian Wegscheider. http://www.24-std-pflege.at

Wien (pts007/24.09.2018/08:35) - Die beste Pflegekraft nützt nichts, wenn sie sich nicht mit ihrem Gegenüber unterhalten kann. Daher setzt Help-24 ausschließlich auf Pflegekräfte, die gut Deutsch sprechen. So können eine problemlose Verständigung und auch die so wichtige zwischenmenschliche Unterhaltung zwischen Betreuungskraft und Patient stattfinden und erleichtert das Zusammenleben ungemein. "Menschen brauchen soziale Kontakte und Ansprache. Gerade wenn man altersbedingt, krankheitsbedingt oder aufgrund einer Behinderung an das Wohnumfeld gebunden ist, sind die menschlichen Kontakte besonders wichtig. Unsere PflegerInnern sind darin geschult, nicht nur die pflegerischen und häuslichen Tätigkeiten zu erledigen, sondern sich auch um Kommunikation mit dem Patienten zu kümmern. Idealerweise sollen PflegerInnen und Patient gleichermaßen Teil einer entspannten und fürsorglichen Beziehung sein, die letztlich auch für die Therapie und das Wohlergehen des Patienten entscheidend sind", so der Geschäftsführer von Help-24.at, Christian Wegscheider. http://www.24-std-pflege.at

Kontinuität und Kommunikation schaffen vertrauensvollen Umgang

Ältere Menschen brauchen vor allem Kontinuität, daher setzt Help-24.at auf einen möglichst langfristigen, vertrauensvollen Kontakt zwischen Pflegepersonal und Patienten. Sollte es dennoch zu Komplikationen zwischen Patient und Pfleger kommen, kümmert sich Help-24 umgehend um Ersatz. Die hohen Qualitätsstandards von Help-24.at werden durch eine diplomierte Krankenschwester regelmäßig und systematisch im Rahmen von Pflegevisiten kontrolliert und laufend optimiert.

Die Individualität der Pflege steht an erster Stelle

"Jede Pflege ist anders - jeder Mensch ist anders. Daher passen sich unsere Pflegekräfte an jeden Pflegefall individuell an. Die Betreuung wird an neue Gegebenheiten, wie Veränderung des Gesundheitszustands oder des Pflegegrades unmittelbar angepasst, sodass diese weiterhin reibungslos stattfinden kann", so Christian Wegscheider. Die Dienstleistung geht zudem über die eigentliche Pflege hinaus und Help-24.at berät Pflegefamilien auch zu allen Themen, die mit der Pflege von Angehörigen zusammenhängen. Christian Wegscheider: "Bei unzureichenden Pflegegeldbescheiden bieten wir unseren Familien auch Rechtshilfe an. Versierte Sachverständige für Pflegegeldangelegenheiten nehmen sich dann auf Wunsch der Sache an und können - zur Not gerichtlich - für ein gerechtes Pflegegeld sorgen."

Zuverlässiger Pflegedienst für Wien: Help-24.at Help-24 ist eine zuverlässige und qualifizierte Agentur für die Vermittlung von Pflegekräften für die rund um die Uhr Betreuung von Pflegebedürftigen und Senioren in Wien und Umgebung. Das Unternehmen mit Sitz in Wien betreut seit 2012 Pflegebedürftige in ihren eigenen vier Wänden. Hunderte zufriedene Menschen haben die Dienste bereits in Anspruch genommen, teilweise über viele Jahre hindurch und tun dies bis heute. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.24-std-pflege.at

Aussender: Help-24 GmbH Ansprechpartner: Bettina Haberl Tel.: +43 1 270610811 E-Mail: b.haberl@help-24.at Website: www.help-24.at

