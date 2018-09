NUVISAN-GRUPPE setzt Wachstum fort und übernimmt einen Teil der FuE-Kompetenzen von NESTLÉ SKIN HEALTH mit Bezug auf das Unternehmen GALDERMA

Am 31. August unterzeichnete die NUVISAN-GRUPPE eine Vereinbarung mit NESTLÉ SKIN HEALTH/GALDERMA über die Übernahme eines Teils der FuE-Kapazitäten in Sophia-Antipolis (Frankreich). Nuvisan ist ein führendes europäisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Fokus auf die frühe Arzneimittelentwicklung .

Mit der dritten Übernahme seit 2011 unterstreicht NUVISAN sein Bestreben, der führende europäische Komplettanbieter pharmazeutischer Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelentwicklung in der frühen Entwicklung für die Pharmabranche zu werden. Die Integration von Teilen des früheren FuE-Geschäftsbereichs von GALDERMA bedeutet, dass 80 neue Mitarbeiter zu der bestehenden Belegschaft von 325 Mitarbeitern von NUVISAN hinzukommen, so dass die NUVISAN-GRUPPE zukünftig über 400 Mitarbeiter beschäftigt.

„Mit diesen neuen FuE-Möglichkeiten und -Kapazitäten integrieren wir nicht nur ein leistungsstarkes Team, sondern wir erhalten auch Zugang zu umfangreichem spezialisierten Know-How, welche direkt in die NUVISAN-GRUPPE eingefügt werden, um unseren Kunden beträchtlich gesteigerte und optimierte Leistungen anzubieten“, so Dr. Dietrich Bruchmann, CEO von NUVISAN.

NUVISAN ist nun in der Lage, den Arzneimittelentwicklungsprozess von der Entdeckung bis hin zu klinischen Studien erheblich für die Kunden zu beschleunigen.

Mit den neuen Kapazitäten wird die Expertise von NUVISAN auf die Bereiche Chemie und Entwicklung flüssiger und halbfester Formulierungen erweitert, während gleichzeitig ein operatives Zentrum ganz in der Nähe der südeuropäischen Kunden entsteht.

Über NUVISAN

Die eigentümergeführte NUVISAN-GRUPPE generiert Jahresumsätze in Höhe von rund 40 Millionen Euro und beschäftigt derzeit mehr als 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Die Gruppe ging vor 40 Jahren aus LAB AAI Pharma hervor und firmiert seit 2010 unter dem Namen NUVISAN GmbH mit Hauptsitz in Neu-Ulm. Durch die Übernahme der neuen FuE-Kapazitäten steigt die Belegschaft von NUVISAN um mehr als 20 Prozent auf über 400 Mitarbeiter an.

