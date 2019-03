Österreich-Premiere: GRATIS DRUCKEN

Bei Canon Austria laufen bis Ende April zwei attraktive "GRATIS DRUCKEN*"-Aktionen: Kunden, die sich für ein Modell der neuen imageRUNNER ADVANCE-Generation entscheiden, zahlen bis Jahresende keine Servicevertragskosten. Wer ein Modell aus der neuen imagePRESS-Generation wählt, erhält einen Service-Bonus von bis zu 5000 Euro. Canon bietet innovative Technik, die alles umfasst - einfache Bedienbarkeit, optimale Datensicherheit, Kostentransparenz und klimaneutralen Druck.

Wien (pts007/22.03.2019/09:00) - Bei Canon Austria laufen bis Ende April zwei attraktive "GRATIS DRUCKEN*"-Aktionen : Kunden, die sich für ein Modell der neuen imageRUNNER ADVANCE-Generation entscheiden, zahlen bis Jahresende keine Servicevertragskosten. Wer ein Modell aus der neuen imagePRESS-Generation wählt, erhält einen Service-Bonus von bis zu 5000 Euro. Canon bietet innovative Technik, die alles umfasst - einfache Bedienbarkeit, optimale Datensicherheit, Kostentransparenz und klimaneutralen Druck.

Schnell entscheiden, lange profitieren

"Canon genießt in Österreich höchste Service-Zufriedenheit: 90 Prozent unserer Kunden bestätigen den hohen Standard unserer Serviceleistungen und profitieren laufend vom heutigen Stand der Technik - entwickelt und produziert von einem führenden Imaging Unternehmen. Deshalb freut es uns besonders, unseren Kunden diese konkurrenzlose Aktion anbieten zu können", sagt Marketing Director Wolfgang Mantler. Schnellentschlossene können sich in ganz Österreich von den Canon Experten über technische Leistungen und großzügige Service-Boni beraten lassen: Details über GRATIS DRUCKEN* und ein Formular zur Terminanmeldung finden Interessierte hier: https://www.canon.at/gratisdrucken

Hier die gesamte Presse-Info zum Nachlesen: https://www.canon.at/press-centre/press-releases/2019/03/osterreich-premiere

* Die Aktion bezieht sich auf die einmalige Anrechnung eines Service-Bonus auf die Servicevertragskosten ohne Anschaffung der notwendigen Hardware. Voraussetzung ist der Abschluss eines Kauf-, Miet-, oder Leasingvertrags, durch den Kosten entstehen. Canon bietet seinen Kunden zum Start einen großzügigen Service-Bonus für Frei-Drucke. Dieser Fixbetrag wird bei Vertragsabschluss gutgeschrieben. Er inkludiert die Tonerkosten, sowie allfällige Ersatzteile bzw. Einsätze unseres Service-Teams in der Höhe des Service-Bonus-Betrags. Voraussetzung ist ein abgeschlossener Kauf-, Miet-, oder Leasingvertrag. Das Angebot gilt für alle Modelle der Serie imagePRESS C650 (Bonus Eur 2500,-), 750 (Bonus Eur 4000,-), 850 (Bonus Eur 5000,-). Das Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Bereits vereinbarte Projektangebote sind ausgeschlossen. Das Angebot gilt bis 30. April 2019 oder solange der Vorrat reicht.

Über Canon Canon ist weltweit und auch in Österreich einer der führenden Anbieter von innovativen Imaging-, Druck- und Dokumenten-Management-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1937 in Japan gegründet und seit nunmehr 80 Jahren ist Canon darum bemüht, seine Expertise im Bereich der Imaging-Technologien zur Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für seine Kunden und Geschäftsbereiche einzusetzen.

Canon Europe ist die regionale Vertriebs- und Marketingorganisation von Canon Inc., die in 116 Ländern aktiv ist und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mehr als 19.000 Mitarbeiter zählt.

Das Unternehmen wurde 1937 mit dem Ziel gegründet, weltbester Kamerahersteller zu werden, hat sich in der Folge dann erfolgreich verändert und seine Produktpalette erweitert, so dass es heute zu den weltweit führenden Unternehmen für digitale Imaging-Lösungen für den Business -Bereich und den Consumer-Markt zählt. Die Lösungen des Unternehmens umfassen Produkte, die von digitalen Kompakt- und SLR-Kameras, über Kameralinsen und tragbare Röntgengeräte bis zu multifunktionalen und Produktionsdrucksystemen reichen, und von einer Vielzahl von Services mit Mehrwert für den Kunden unterstützt werden.

Canon investiert erheblich in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit, um umfassende und innovative Produkte und Dienstleistungen für die kreativen Anforderungen seiner Kunden liefern zu können. Von Amateurfotografen bis zu professionellen Druckunternehmen, bietet Canon jedem Kunden die Möglichkeit, seiner eigenen Leidenschaft für das Bild nachzugehen.

Die Unternehmensphilosophie von Canon ist Kyosei - "Zusammen leben und arbeiten für das Gemeinwohl". In EMEA verfolgt Canon Europe ein nachhaltiges Unternehmenswachstum, wobei es sich darauf konzentriert, seinen eigenen Einfluss auf die Umwelt zu senken und Kunden wiederum dabei unterstützt, ihre Umwelteinwirkung zu reduzieren, indem sie Produkte, Lösungen und Services von Canon nutzen. Canon hat eine globale Zertifizierung gemäß der ISO-Norm 14001 für Umweltmanagementsysteme erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.canon.at und http://www.canon-europe.com

