Österreichische Möbelkette Mömax eröffnet weitere zwei neue Trend-Möbelhäuser in Deutschland

Wels/Wolfsburg/Wolfratshausen (pts024/03.09.2018/14:15) - Das Trendmöbelhaus Mömax feiert am 5. September gleich zwei Neueröffnungen. Eröffnet wird in Wolfsburg und Wolfratshausen in Deutschland. Damit ist Mömax eines der schnellstwachsenden Möbelunternehmen in Deutschland bzw. Europa.

In Wolfsburg und Wolfratshausen warten auf einer Verkaufsfläche von je ca. 7.000 Quadratmetern vielfältige Wohnideen, Einrichtungskonzepte, Dekorationsartikel und vieles mehr auf zahlreiche Besucher. Mit den neuen Trendmöbelhäusern wird die Filialdichte in Deutschland weiter verstärkt. An den beiden Standorten wurden circa 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

"Neben dem Markteintritten in Rumänien und Kroatien haben wir 2018 mit Mömax auch in Deutschland massiv expandiert. Die Entwicklung ist überaus erfreulich. Wir werden heuer sogar noch zwei weitere Mömax in Halle und Hamburg eröffnen", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei Mömax.

Das Trendmöbelhaus mömax ist dem heutigen Wohnverhalten angepasst, sich öfter und abwechslungsreicher einzurichten. "Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur in Bezug auf den Preis neue Maßstäbe, sondern geben mit unseren Ausstellungskojen Inspirationen für das eigene Zuhause", so Mag. Thomas Saliger.

Erfolgskonzept Mömax: Möbelhaus mit modischem Sortiment und günstigen Preisen

Das Mömax-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Unterschiedliche Wohnvorschläge, in verschiedenen Farb- und Stilwelten, zeigt mömax auf seinen Ausstellungsflächen.

Mömax: 37 x in Deutschland, 17 x in Österreich, 9 x in Ungarn, 5 x in Slowenien, 1 x in Rumänien und 1 x in Kroatien. Die Erfolgsgeschichte startete im Oktober 2002 in Dornbirn mit dem ersten Mömax-Einrichtungsmarkt. Heute, 16 Jahre nach dem erfolgreichen Start, betreibt Mömax insgesamt 70 Standorte in Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Rumänien und Kroatien. Jedes dieser Häuser zeigt auf 6.000 bis 12.000 m ^ 2 die Grundidee des modernen Wohnens zu günstigen Preisen. Für das Jahr 2018 sind noch weitere zwei neue Mömax Einrichtungshäuser geplant. Eröffnet wird in Halle und Hamburg.

