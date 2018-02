Oettinger: CDU soll auch künftig Kommissar in Brüssel stellen

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) rät seiner Partei, sich auch künftig den Zugriff auf den Kommissarsposten in Brüssel zu sichern.

"Ich kann der CDU nur raten, als stärkste Kraft in der hoffentlich bald zu bildenden Koalition, den deutschen Sitz in der EU-Kommission zu besetzen", sagte Oettinger der "Bild" (Freitagsausgabe). Er selbst werde mit dem Auslaufen seiner Amtszeit in die Privatwirtschaft wechseln, sagte Oettinger.

"Mein Mandat reicht bis zum Spätherbst 2019. Das will ich ordentlich und bis zum Schluss erfüllen. Danach möchte ich in die Privatwirtschaft wechseln. Zunächst will ich das aber im Sommer mit meiner Familie besprechen."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH