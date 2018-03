24.03.2018 - 12:06 Uhr Oh no! Justin Bieber hatte einen Unfall: Der „Sorry“-Sänger war in einen Autounfall verwickelt

Kurz nach der Trennung von Selena Gomez, 25, nun die nächste schlechte Nachricht von Justin Bieber: Er hatte einen Autounfall. Wie es dem 24-jährigen Kanadier nun geht. Den vollständigen Artikel auf ok-magazin.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick