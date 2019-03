OKEx setzt trotz Brexit-Unsicherheit Vertrauen in den britischen Markt

Valletta, Malta - Im Anschluss an die Einführung des britischen Pfunds (GBP) auf seiner C2C-Handelsplattform (Customer-to-Customer) für Fiat-to-Token, stattete OKEx, eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Firmenzentrale in Malta, Großbritannien einen Besuch ...

Valletta, Malta - Im Anschluss an die Einführung des britischen Pfunds (GBP) auf seiner C2C-Handelsplattform (Customer-to-Customer) für Fiat-to-Token, stattete OKEx, eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Firmenzentrale in Malta, Großbritannien einen Besuch ab und versammelte eine Gruppe von Technologie-Enthusiasten, um bei einer abendlichen Netzwerkveranstaltung, die gestern in London stattfand, über die Blockchain-Entwicklung im Land zu diskutieren.

An der "Mindxchange"-Veranstaltung nahmen mehrere Führungsgrößen aus dem Krypto-Bereich teil und begannen ein aufschlussreiches Gespräch, insbesondere über die Hindernisse bei der Einführung von Krypto-Währungen in Großbritannien. Die Diskussionsteilnehmer, darunter Stephan Ifrah, CEO von NapoleonX, Jack Power, Gründer von The Crypto Clubs, Pete Wood, CEO von CoinBurp, Gregpry Klumov, CEO und Gründer von Stasis und Philipp Pieper, CEO und Mitbegründer von Swarm Fund, wiesen darauf hin, dass ein robustes regulatorisches Umfeld der Schlüssel zur nächsten Hausse im Markt für digitale Vermögenswerte ist. Im Zuge der zunehmenden Akzeptanz der Blockchain-Technologie in Großbritannien und weltweit fordern sie rasche Maßnahmen, um die Schaffung eines Rechtsrahmens zu beschleunigen.

C2C-Handel im britischen Pfund (GBP)-Markt

Über die Einsichten der Krypto-Fachgrößen hinaus ist es wichtig zu wissen, dass der C2C-Handel über OKEx Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) und Litecoin (LTC) unterstützt, Händler berechtigt sind, eine Order mit Abschluss der KYC-Verifizierung, Level 1 zu eröffnen und ein designierter Händler (Merchant) werden können, wenn eine Verknüpfung des Kontos mit einem gültigen britischen Bankkonto und einer gültigen Mobiltelefonnummer erfolgt ist.

Willkommen bei den OKEx Merchants - Besseres Trading mit Luxus-Erfahrung

Mit exklusiven Privilegien kann der designierte Merchant beim OKEx C2C-Handel exklusive Werberechte genießen, die freie Werbung und effizienten Handel beinhalten. Gleichzeitig erhalten Merchants einen verifizierten Ausweis (blaues Häkchen), wodurch sie offiziell als vertrauenswürdiger Händler anerkannt werden, und einen speziellen Kundenservice erhalten, der dazu dient, eventuelle Probleme innerhalb kürzester Zeit zu lösen. Erfahren Sie hier (https://support.okex.com/hc/en-us/sections/360002354071-C2C-Trading) mehr darüber, wie Sie ein Merchant werden können.

"Es ist schon immer toll gewesen zu beobachten, wie die Krypto-Community wächst. Großbritannien besitzt eine der am schnellsten wachsenden Krypto-Communities der Welt. Nachdem wir ein so großes Potenzial wahrgenommen haben, wollten wir den Bedarf hier unterstützen und haben deshalb GPB auf unserer C2C-Plattform eingeführt", sagte Andy Cheung, Head of Operations von OKEx. "Trotz der Unsicherheit in Bezug auf den Brexit sind wir für den Krypto-Markt weiterhin optimistisch, da dieser eine neue wirtschaftliche Chance für den europäischen Euro und das britische Pfund darstellen könnte."

Prämien für Teilnahme am C2C-GBP-Markt

Anlässlich der Markteinführung des C2C-GBP-Marktes startet OKEx ab heute bis zum 26. März 2019 eine Sonderaktion. Die ersten 200 Händler mit nicht weniger als 8 Stunden kumulierter Orderplatzierungszeit auf dem C2C-GBP-Markt werden mit 10 USDT belohnt.

Händler können einfach eine Kauf- und eine Verkaufsorder am GBP-Markt (für ein beliebiges der Handelspaare) platzieren. Sammeln Sie dabei mehr als 8 Stunden Orderplatzierung innerhalb des Aktionszeitraums. Der Bonus wird bis zum 12. April 2019 den berechtigten OKEx-Konten gutgeschrieben. Die Teilnahmebedingungen zu dieser Aktion finden Sie hier (https://support.okex.com/hc/en-us/articles/360025537571).

BESCHRÄNKTES ANGEBOT - Platzieren Sie eine Kauf- und eine Verkaufsorder auf GBP, um USDT zu gewinnen!

Informationen zu OKEx (https://www.okex.com/)

OKEx ist eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte mit Firmenzentrale in Malta. Das Unternehmen bietet Händlern in aller Welt umfassende, auf digitale Vermögenswerte bezogene Handelsdienstleistungen per Blockchain-Technologie an, darunter Token-Handel, den Handel von Futures, Perpetual-Swap-Handel und einen Index-Tracker. Aktuell bietet die Börse mehr als 400 Paarungen für Token- und Terminhandel, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Strategien zu optimieren. Die Plattform bietet eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und unterstützt Millionen Kunden aus über 200 Ländern und Regionen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/839902/OKEX_C2C_GBP_Market _Maker_Rewards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

OTS: OKEx newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132648.rss2

Pressekontakt: OKEx Jennifer Chow Jennifer.chow@okex.com +852-9074-4908