Oktoberfest-Bier-Index: Das kostet die Maß in deutschen Großstädten

5vorFlug vergleicht die Maß-Preise auf über 20 Oktoberfesten in deutschen Großstädten In München ist das Bier am teuersten Im bundesweiten Durchschnitt zahlen Besucher 10,70 Euro pro Liter

Wer auf einem Oktoberfest in Deutschland eine Maß Bier trinken möchte, der muss sich auf hohe Preise gefasst machen. Im Vergleich von über 20 Volksfesten kostet der Liter dort durchschnittlich 10,70 Euro. Das geht aus dem aktuellen Oktoberfest-Bierpreis-Vergleich des Last-Minute-Portals 5vorFlug (www.5vorFlug.de) hervor, welcher die Maß-Preise in deutschen Großstädten verglichen hat. Demnach müssen Bierliebhaber auf dem größten Volksfest der Welt am meisten auf den Tisch legen.

Die höchsten Maß-Preise - München dominiert

Das Original in München ist nicht nur das größte Fest seiner Art, dort ist auch das Bier am teuersten. So müssen die Besucher bei fünf der 33 Festzelte dieses Jahr 11,50 Euro pro Maß bezahlen. Es geht jedoch auch preiswerter: Das günstigste Bier der Münchner Wiesn gibt es zum deutschen Durchschnittspreis von 10,70 Euro. Ähnlich hohe Bierpreise werden auch in der "Berliner Zitadelle" mit 10,80 Euro pro Maß veranschlagt. Die Feste in Köln (10,60 Euro), Wuppertal (10,50 Euro) sowie in Münster (10,30 Euro) liegen dicht dahinter.

Die niedrigsten Maß-Preise - Dresden preiswert

In Dresden werden von Besuchern des "Oktoberfest an Bord" 8 Euro für eine Maß beansprucht - und damit knapp 4 Euro weniger als in München. Damit können sich die Einwohner der sächsischen Landeshauptstadt über die niedrigsten Bierpreise der Erhebung freuen. Ähnlich preiswert geht es auch in Berlin. Auf den fünf verglichenen Oktoberfest-Angeboten in der Bundeshauptstadt gibt es den preiswertesten Liter auf den "Spreewiesen" für 8,90 Euro. 40 Cent mehr werden in Frankfurt am Main verlangt. In Leipzig, Essen, den Hamburger Hofbrauhäusern und in der Duisburger "Villa Rheinperle" gibt es das Bier für 9,50 Euro pro Liter.

