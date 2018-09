One Square Advisory Services GmbH: STADA Arzneimittel AG - vertagte zweite Versammlung der Gläubiger der EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen beschlussunfähig aufgrund zu geringer Teilnahme

One Square Advisory Services GmbH,

München, 19. September 2018 - Am 18. September 2018 fand die vertagte zweite Anleihegläubigerversammlung der von der STADA Arzneimittel AG emittierten EUR 300.000.000, 2015/2022, 1,750% Schuldverschreibungen (ISIN: XS1213831362 / WKN: A14KJP) statt. Die Anleihegläubiger haben mit Beschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 17. Juli 2018 die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") zum gemeinsamen Vertreter gewählt und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen beauftragt. Die Beschlussfassung über die Anweisung des gemeinsamen Vertreters dem Intercreditor Agreement beizutreten (TOP IV der Anleihegläubigerversammlung vom 17. Juli 2018) und bestimmte technische Änderungen der Anleihebedingungen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind, umzusetzen (TOP V), wurde auf der Versammlung am 17. Juli 2018 auf Vorschlag des Versammlungsleiters und der Emittentin auf den 18. September 2018 vertagt, da das notwendige Quorum von 25% der ausgegebenen Schuldverschreibungen bei der Versammlung nicht erreicht wurde. One Square hat die Zeit seit der Versammlung am 17. Juli 2018 intensiv genutzt, um im Hinblick auf die Beschlussgegenstände zu prüfen, auf welchem Wege den Interessen der Anleihegläubiger bestmöglich zur Geltung verholfen werden kann. Im Rahmen dessen führte One Square vielzählige Gespräche mit dem Management der STADA Arzneimittel AG, Anleger-Schutzgemeinschaften sowie zahlreichen Anleihegläubigern. Zur bestmöglichen Information der Anleihegläubiger wurden zudem zwei Telefonkonferenzen veranstaltet (am 30. August und 04. September 2018), in denen die Anleihegläubiger nochmals umfassend über die Beschlussgegenstände informiert wurden und Gelegenheit hatten, Fragen zu diesen zu stellen. Nach einer umfassenden Abwägung hat sich One Square für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu den Beschlussvorschlägen ausgesprochen. Aufgrund der geringen Präsenz der Anleihegläubiger wurde nun auch auf der Versammlung am 18. September 2018 das notwendige Quorum der Teilnahme von 25% der Schuldverschreibung an der Versammlung verfehlt. Die Anleihegläubigerversammlung war deshalb beschlussunfähig und konnte keinen der vorgeschlagenen Beschlüsse fassen. One Square wird deshalb die kommende Zeit nutzen, um erneut mit dem Management der STADA Arzneimittel AG sowie den Anleihegläubigern in Kontakt zu treten, um eine für die Anleihegläubiger bestmögliche Lösung im Hinblick auf die beschlussgegenständlichen Maßnahmen zu erarbeiten und zeitnah umzusetzen. One Square wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und bittet noch nicht registrierte Anleihegläubiger, sich auf der Homepage des gemeinsamen Vertreters unter www.onesquareadvisors.com/anleihen/stada für den Email-Verteiler zu registrieren. Für Rückfragen steht One Square unter der Email-Adresse stada@onesquareadvisors.com zur Verfügung. Kontakt:One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München fax +49 89 15 98 98 22 email stada@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com reg www.onesquareadvisors.com/anleihen/stada

