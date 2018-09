Online-Marketing: In sieben Schritten zur erfolgreichen Strategie

Online-Marketing ist aus der heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Man stellt sich nicht mehr die Frage, ob - sondern wann, mit welcher Priorität und welchem Aufwand man Online-Marketing betreibt. Besonders die Vielfalt im Online-Marketing erfordert - mehr denn je - ein überlegtes Vorgehen. Das Online-Marketing-Forum.at hat dazu eine Checkliste entwickelt. Sie hilft Online-Marketern dabei, in nur sieben Schritten, wichtige grundlegende strategische Entschei-dungen zu treffen.

Seminar-Tipp: "Strategisches Online-Marketing"

Wie man mit wenigen Schritten zu einer ziel-orientierten und abgestimmten Online-Strategie kommt, vermittelt das Online-Marketing-Forum.at im 1-tägigen Seminar "Strategisches Online-Marketing: Mit klugem Plan zum Erfolg". Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, wie man mit einem gut durchdachten Plan Geschäftsziele besser erreichen und Hindernisse umschiffen kann.

Die nächsten Seminare finden am 2. Oktober 2018 in Wien und am 19. Oktober 2018 in Salzburg , jeweils von 9 bis 17 Uhr, statt; die Größe der Gruppe ist auf maximal acht Teilnehmer beschränkt.

Alle Details zu dem Seminar sind auf der Website zu finden: Seminar-Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/ZRX7m

Über das Online-Marketing-Forum.at Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

