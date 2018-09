Online-Marketing-Quizzes: Fitness-Checks für Online-Marketer

Kein anderer Marketing-Bereich hat in den letzten Jahren so viel neues Wissen produziert wie Online-Marketing. Doch wie gut kennen sich Online-Marketer in diesem Bereich wirklich aus? Das Online-Marketing-Forum.at dazu in der Vergangenheit bereits mehrere Online-Tests entwickelt. Jetzt wurden alle Quizzes auf einer eigenen Webseite übersichtlich präsentiert.

Mit derzeit vier Online-Quizzes können Online-Marketer einfach und schnell ihr Praxis-Know-how testen - völlig unverbindlich, kostenlos und anonym . Die Schnell-Tests prüfen in rund vier bis fünf Minuten das Grundlagen-Wissen in aktuell besonders wichtigen Bereichen ab: * Online-Marketing-Grundlagen * Rechtliche Grundlagen * Datenschutz-Grundlagen * Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Jeder Test besteht aus 10 Fragen mit insgesamt 40 Aussagen. Diese müssen einfach per Mausklick als richtig oder falsch eingestuft werden.

Alle Quizzes sind natürlich für Smartphones optimiert , also unterwegs schnell mal teilzunehmen geht auch.

Persönliches Ergebnis direkt im Anschluss

Alle Teilnehmer bekommen ihr persönliches Ergebnis sofort nach jedem Quiz angezeigt. Und als besonderen Service schickt das Online-Marketing-Forum.at auf Wunsch die Lösung mit allen richtigen und falschen Antworten kostenlos per E-Mail zu.

Zur Online-Marketing-Quizzes-Webseite: https://www.online-marketing-forum.at/p/EsL6a

Über das Online-Marketing-Forum.at Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

