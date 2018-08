Online-Marketing-Seminare in Salzburg

Auf vielfachen Wunsch bietet das Online-Marketing-Forum.at ab Oktober 2018 seine beliebtesten Online-Marketing-Seminare auch in Salzburg an. Damit sparen Seminar-Teilnehmer aus dem Westen wertvolle Reisezeit und -kosten.

Wien (pts003/18.08.2018/16:10) - Auf vielfachen Wunsch bietet das Online-Marketing-Forum.at ab Oktober 2018 seine beliebtesten Online-Marketing-Seminare auch in Salzburg an. Damit sparen Seminar-Teilnehmer aus dem Westen wertvolle Reisezeit und -kosten.

"Wir wurden in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob wir unsere Seminare nicht auch weiter im Westen abhalten können", erklärt Mag. Michael Kornfeld, COO des Online-Marketing-Forum.at, die Beweggründe. "Dafür haben wir uns mit der Hilfe von ARS tolle Seminar-Locations in Salzburg gesucht, die zentral gelegen und perfekt erreichbar sind - auch von Bayern, Tirol oder Vorarlberg aus."

Im heurigen Herbst wird der renommierte Ausbildungs-Anbieter seine beliebtesten Seminare zu digitalem Marketing also auch in West-Österreich anbieten. Dazu gehören (kleiner Auszug):

Online-Marketing-Lehrgang (5 Tage) - mit Zertifizierungsmöglichkeit

Als einzige Institution in Österreich bietet das Online-Marketing-Forum.at die fünf wichtigsten Online-Marketing-Themen kompakt in einer Woche an. Der Lehrgang ist auf die Anforderungen der optionalen Zertifizierung zum offiziellen "Online-Marketing-Experten" abgestimmt! Termin: 8.-12. Oktober 2018 | 9-17 Uhr | Salzburg

Datenschutz für Online-Marketing inkl. DSGVO (1 Tag)

In dem aktuellen Dauerbrenner werden alle Themen rund um den Datenschutz und die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) behandelt - mit vielen Beispielen und konkreten Empfehlungen für die Praxis. Und Antworten auf alle Fragen, vom Cookie-Banner bis zu Social Media Plugins.

Termin: 6. Oktober 2018 | 9-17 Uhr | Salzburg

Online-Marketing-Update (1/2 Tag)

In einem halben Tag bekommen die Teilnehmer die wichtigsten Neuheiten der letzten 2-3 Jahre aus den wichtigsten Online-Marketing-Bereichen vermittelt. Das Seminar richtet sich an alle, die kompakt einen Überblick über die letzten Entwicklungen bekommen möchten.

Termin: 8. Oktober 2018 | 9-12.30 Uhr | Salzburg

Wie immer beim Online-Marketing-Forum.at gilt auch hier eine Beschränkung auf maximal 8 Teilnehmer.

Eine Übersicht über die nächsten Seminartermine ist online zu finden: https://www.online-marketing-forum.at/p/g3NG8

Über das Online-Marketing-Forum.at Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

Aussender: OMF Online-Marketing-Forum.at GmbH Ansprechpartner: Mag. Michael Kornfeld Tel.: 02273 72788 E-Mail: office@online-marketing-forum.at Website: www.online-marketing-forum.at

