Online-Marketing-Update: Die Neuerungen der letzten zwei bis drei Jahre

Wien (pts003/23.02.2019/16:10) - Online-Marketing ist unheimlich spannend und dynamisch. Das macht es jedoch herausfordernd, am Ball zu bleiben - denn wer hat schon Zeit, all die Newsletter, Blogs und Zeitschriften zu lesen? Das Online-Marketing-Forum.at hat sein beliebtes Update-Seminar um zwei Stunden erweitert: Mit allen Neuerungen der letzten zwei bis drei Jahre.

Die Idee hinter dem Seminar: In einem dreiviertel Tag sollen die Teilnehmer die aktuellen Neuheiten der letzten Jahre aus den wichtigsten Online-Marketing Bereichen bekommen. Der Bogen spannt sich dabei von Websites über Suchmaschinen-Optimierung bis zu Neuigkeiten rund um Google Ads, Social Media oder Conversion-Optimierung.

Ein Auszug aus den Inhalten: * Wichtige Neuerungen bei der Suchmaschinen-Optimierung * Spannende Beispiele toller Newsletter * Zahlreiche Neuerungen bei Google Ads * Aktuelle Entwicklungen bei den Social Media * Wichtige rechtliche Neuerungen und häufige Stolpersteine * u.v.m.

Natürlich werden auch die wichtigsten rechtlichen Neuerungen, neue Kanäle und spannende Trends der letzten Jahre besprochen. Damit die Teilnehmer danach alle relevanten Entwicklungen kennen - und somit wieder auf dem aktuellen Stand sind.

Das Update-Seminar ist weder ein Grundlagen-Kurs noch ein Seminar für Fach-Spezialisten. Es richtet sich vielmehr an Marketers, Online-Marketing Fachleute (und Agenturen), die kompakt und schnell einen Überblick über die Entwicklungen der letzten Jahre bekommen möchten.

Neues Update-Seminar am 15. März 2019

Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer wurde das Seminar überarbeitet und deutlich erweitert - mit rund 2h mehr an Inhalten. Es findet heuer in Wien zum ersten Mal am 15.3. (9 bis 15.30 Uhr), statt. Aus Qualitätsgründen beschränkt das Online-Marketing-Forum.at die Teilnehmerzahl wie immer auf maximal acht Teilnehmer.

Weitere Details und das Anmeldeformular sind online zu finden: >> https://www.online-marketing-forum.at/p/sz1Ni

Über das Online-Marketing-Forum.at Online-Marketing Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Online-Marketing-Forum.at (gegründet 2005) ist Österreichs führender Anbieter in diesem Bereich, mit rund 3.000 Teilnehmern, rund 35 Themen, Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern und renom-mierten Fach-Experten mit langjähriger Erfahrung als Trainer. Seit 2012 ist das Online-Marketing-Forum.at der einzige Anbieter einer offiziellen Zertifizierung zum "Online-Marketing-Experten" (Zertifikat von Austrian Standards) und seit 2018 Teil der ARS-Familie (Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft - http://www.ars.at ). Details: https://www.online-marketing-forum.at/p/n1Kk3

