Onlineworkshops für Frauen mit Daniela Hutter: Lernen durch ein aktives Leben

St. Johann in Tirol (pts009/03.05.2018/08:50) - Die Bestellerautorin begann schon vor 10 Jahren mit den Online-Seminaren für Frauen. Es war ihr absolut klar, dass sie nichts dem Zufall überlassen wollte. Schon früh sah sie im weltweiten Internet viele Möglichkeiten, die Frauen aller Herren Länder zu erreichen und mit ihrem Wissen und ihrer unerschütterlichen Motivation zur Seite zu stehen. So wurden die Onlineworkshops "Learning by Doing", die auf ihrer Homepage https://www.danielahutter.com/yin-seminare gebucht werden können, von ihr ins Leben gerufen.

Was vor 10 Jahren zuerst als Experiment anfing, hatte Daniela Hutter gleich in den Anfängen fasziniert. Die Welt des weltweiten Internets kann nicht nur als Wissensquelle, sondern als Energie einer neuen Zeit wahrgenommen werden. Die Dynamik ermöglicht eine Vielzahl wertvoller und horizonterweiternder Informationen, meint die Fachfrau. Das Leben der Menschen wird durch das Internet beeinflusst und auf die lange Sicht hin verändert. Dies hat sie als Frauen-Coach verstanden, für sich zu nutzen.

Die Onlineworkshops, die sie anbietet, geben zum Beispiel die Möglichkeit, bei einer Diät zur Gewichtsreduktion erfolgreich zu sein. Durch den Austausch in intensiven Gesprächen können wichtige Informationen gegeben werden. Zusätzlich sind mit bestimmten Übungen alte Muster aufzulösen, die verhindert haben, das Körpergewicht zu reduzieren.

Der Inhalt eines Workshops ihrer Online-Academy umfasst 15 Tagesimpulse. Eine ergänzende Reflexion zur individuellen Situation des Teilnehmers findet ebenso ihre Aufmerksamkeit. Drei Meditationen stehen allen Interessierten zum Download zur Verfügung. Ein Teil des Online-Coachings ist ein Dialog, der in einem geschlossenen Forum zum Gedankenaustausch einlädt. Das Forum steht auch nach der Online-Begleitung bereit, eine Vertiefung und Wiederholung zu ermöglichen.

Daniela Hutter beantwortet gerne persönliche Fragen und analysiert weiterführende Impulse. Sie ist über jede interessierte Anfrage erfreut. Es ist empfehlenswert, die Bücher von der Bestellerautorin zu lesen. Es sind diverse Themen in ihren Werken behandelt worden. Die Bücher können auf der Webseite https://www.danielahutter.com/shop bestellt werden.

