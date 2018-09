OP5 wird im Gartner Market Guide for Infrastructure Monitoring Tools 2018 geführt

OP5 ist Teil der ITRS Group und führend in der Infrastrukturüberwachung. Das Unternehmen wird in zwei aktuellen Berichten von Gartner geführt. Der Titel des ersten Berichts lautet Market Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools; der Titel des zweiten Berichts lautet „Hype Cycle for IT Performance Analysis 2018“. Beide Berichte enthalten Empfehlungen für Führungskräfte aus dem Bereich Infrastructure and Operations, was die Beurteilung von Monitoring-Tools betrifft.

Dies ist das dritte Mal, dass OP5 im Market Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools von Gartner geführt wird.

„Wir sind davon überzeugt, dass die wiederholte Anerkennung durch Gartner in den vergangenen Jahren unsere Position als führender, innovativer und bedeutender Anbieter im IT-Monitoring-Markt deutlich festigt. Für uns ist die Aufnahme in diese Listen eine klare Bestätigung unserer Ausrichtung auf die Gesamtempfehlungen von Gartner“, so Jonas Vestin, CEO von OP5.

Vorbereitung auf Container und IoT

Im Market Guide empfiehlt Gartner I&O-Führungskräften, den übermäßigen Aufwand für das Tool-Management zu reduzieren, indem sie Anbieter mit modernen Benutzeroberflächen auswählen, die für die Unterstützung neuer Technologien wie Container und das Internet der Dinge (IoT) konzipiert sind. Darüber hinaus sollten I&O-Führungskräfte die Entscheidungsfähigkeit von Nicht-IT-Teams (z. B. aus betriebswirtschaftlichen Bereichen und Entwicklerteams) verbessern, indem sie kontextualisierte Daten über IT- und Geschäftsgrenzen hinweg bereitstellen.

„Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, und leisten Unterstützung, da IT-Umgebungen immer dynamischer werden, der Bedarf an Transparenz steigt und der digitale Wandel ein entscheidender Faktor ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Zukunft des IT-Monitoring liegt darin, nicht nur bereits aufgetretene Probleme zu finden, sondern auch potenzielle IT-Probleme vorherzusagen und letztendlich entsprechende Lösungen zu empfehlen“, so Jonas Vestin weiter.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Fachpublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine Empfehlung für Technologienutzer ab, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer sonstigen Bezeichnung zu wählen. Die Fachpublikationen von Gartner geben Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachendarstellung zu interpretieren. Gartner schließt jegliche stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung im Hinblick auf diese Untersuchung aus, auch jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über OP5

OP5, Teil der ITRS Group, ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen IT-Monitoring und Logdateianalyse. OP5 bietet Unternehmenskunden in bedarfsgerechter Weise höhere Skalierbarkeit, APIs für die Steuerung der Software und für deren Konfiguration sowie eine verbesserte Visualisierung der Daten. Zu den mehr als 600 Kunden von OP5 zählen Rechenzentrumsbetreiber, Telekommunikations- und Automobilunternehmen sowie Finanzdienstleister. Weitere Informationen finden Sie unter op5.com

Über die ITRS Group

Für Unternehmen, die rund um die Uhr im Einsatz sind

Die Technologie der ITRS Group schafft Betriebssicherheit für Unternehmen, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, in denen IT-Ausfälle nicht vorkommen dürfen. Durch die Konvertierung einer Masse an Rohdaten in aussagekräftige Informationen unterstützt ITRS Unternehmen dabei, ihre IT-Ressourcen intelligent zu nutzen, Ausfälle zu vermeiden und die Effizienz zu maximieren. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten wird ITRS von mehr als 190 führenden weltweiten Kunden, darunter neun der zehn weltweit größten Investmentbanken sowie von Börsen, Handelsplätzen, Hedgefonds, Brokern und Händlern, geschätzt. Da sich die gesamte Wirtschaft auf ein Echtzeitmodell verlagert, bei dem IT-Ausfälle Geschäftsausfälle sind, ist ITRS der vertrauenswürdige Partner für Unternehmen, die rund um die Uhr im Einsatz sind.

