21.04.2018 - 23:26 Uhr OPCW in Duma – Westen wird Chemieattacke in jedem Fall Moskau in die Schuhe schieben

Der Westen ist der Ansicht, dass Russland Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) an ihrer Arbeit im syrischen Duma absichtlich gehindert hat, schreibt die russische Zeitung "Nesawissimaja Gaseta".