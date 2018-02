OpenMetrics Solutions LLC: OpenMetrics Solutions, Zürich - Schweizer Präzisionsuhren für Finanzmärkte

OpenMetrics Solutions LLC,

Zürich, 7. Februar 2018 - OpenMetrics Solutions GmbH, ein Spin-Off der ETH Zürich, entwickelt richtungsweisende Algorithmen zur zuverlässigen Erkennung von Finanzmarktkrisen

OpenMetrics Solutions hat eine Reihe von Algorithmen entwickelt, die es ermöglichen, Krisen an Finanzmärkten zuverlässiger und schneller zu erkennen als bisher bekannte Verfahren. Die zugrundeliegenden mathematischen Verfahren wurden in den letzten 5 Jahren am Institut für Theoretische Physik der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich, der renommierten Schweizer Universität für Wissenschaft und Technologie, entwickelt und ausführlich getestet.

Im Gegensatz zu anderen Verfahren funktionieren die Algorithmen von OpenMetrics zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk auch über sehr lange Zeitreihen und verschiedene Märkte.

Die auf diesen Algorithmen basierenden Risikoindikatoren liefern konkrete Stellgrößen, um Finanzportfolios aktiv anzupassen. Finanzmarktteilnehmer können mit diesen Indikatoren effizient ihr bestehendes Risikomanagement ergänzen und nachhaltig optimieren. Richtig angewendet, können damit Verluste an Finanzmärkten signifikant reduziert und Investorenkapital geschützt werden.

Typische Zielgruppen für diese Verfahren sind z.B.: Pensionskassen, Investmentfonds und Finanzmarkt-Infrastrukturbetreiber. Eine Implementierung der Verfahren bei den Nutzern ist nicht notwendig, da OpenMetrics die Risikosignale monatlich oder wöchentlich als "Software as a Service" (SaaS) kundenspezifisch berechnet und in digitaler Form liefert.

Über OpenMetrics Solutions OpenMetrics Solutions GmbH ist ein im November 2016 gegründetes und als ETH-Spin-Off anerkanntes Software-Technologieunternehmen, mit dem Fokus auf fortschrittliche Risikomanagementmethoden und Financial-Engineering. Die eingesetzten Technologien basieren auf neuesten akademischen Forschungen der ETH Zürich und angeschlossenen Hochschulen. Die wesentlichen Aktivitätsfelder von OpenMetrics Solutions sind:

- Transfer von akademischer Forschung in kommerziell nutzbare Produkte und Dienstleistungen

- Fortschrittliche Risikomanagement-Lösungen

- Technologieberatung für die Finanzindustrie

OpenMetrics Solutions GmbH Technoparkstrasse 1 CH-8005 Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 552 4909contact@openmetrics.chwww.openmetrics.ch

OpenMetrics(c) ist ein eingetragenes Markenzeichen beim IGE (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum), Bern

