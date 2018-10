Orange trifft Ingwer - Energy Drink 28 BLACK präsentiert neue Sorte / 28 BLACK erweitert Produktrange um Orange-Ginger

Luxembourg/Berlin - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr können sich die Fans von 28 BLACK auf eine neue Sorte freuen. Nach dem erfolgreichen Launch ...

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr können sich die Fans von 28 BLACK auf eine neue Sorte freuen. Nach dem erfolgreichen Launch von 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit im Januar erweitert der Energy Drink seine Produktrange jetzt um die Geschmacksvariante Orange-Ginger. Der neue Flavour kombiniert fruchtigen Orangengeschmack mit angenehmer Ingwer-Schärfe. Wie bei allen Sorten im 28 BLACK Sortiment - Açaí, Sour Mango-Kiwi, Sour Cherry, Baobab, Absolute Zero Guava-Passion Fruit und Classic - wird auch bei Orange-Ginger auf Taurin und Konservierungsstoffe verzichtet.

Der fruchtig-scharfe Wachmacher ist mit seinem Look in Orange und Neon-Grün ein absoluter Eyecatcher im Regal und sorgt für entsprechende Aufmerksamkeit am POS. Der Launch wird ab Januar 2019 durch eine umfangreiche 360-Grad-Kommunikation unterstützt. Offline wie Online werden alle Kanäle wie TV, Kinowerbung, Anzeigen, Großflächenplakate, YouTube und Social-Media-Plattformen genutzt, um den Launch von 28 BLACK Orange-Ginger zu bewerben. 28 BLACK Orange-Ginger steht für Handel und Gastronomie ab sofort zur Verfügung.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

