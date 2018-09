OREO Pop-up World eröffnet / Zwischen Erlebniswelten, Überraschungen und OREO Keksen

Bremen - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Unter dem Motto "OREO People, come and play together!" eröffnete gestern die OREO Pop-up World am Hamburger Hafen. Bis inklusive Mittwoch, ...

Bremen -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Unter dem Motto "OREO People, come and play together!" eröffnete gestern die OREO Pop-up World am Hamburger Hafen. Bis inklusive Mittwoch, den 3. Oktober, ist die OREO Erlebniswelt täglich von 12 Uhr bis 18 Uhr für alle OREO People geöffnet. Unzählige OREO Kekse der drei Sorten OREO Original, OREO Double und OREO Crispy & Thin, coole Aktionen und Überraschungen warten auf die Besucher.

Rundes Programm für OREO Fans

Die OREO Pop-up World besteht aus drei Containerwelten, die für jede Sorte eine eigene Erlebniswelt bilden. Für OREO Fans gibt es viel zu entdecken: Eine Rutsche führt ins OREO Double Bällebad, durch die Boomerang-Videofunktion entstehen hier tolle Erinnerungsvideos. Weiterhin erstellen Patissiers individuelle OREO Crispy & Thin für die Besucher. Künstlerische Origami Installationen und diverse kreative Spots für gemeinsame Fotos runden die Erlebniswelt ab.

Hoher Besuch bei der OREO Pop-up World

Bereits am 26. September wurde bei Drinks, Snacks, OREOs, einem Surprise Music Act und DJ-Set die exklusive Pre-Opening Party der OREO Pop-up World gefeiert. Unter den geladenen Gästen fanden sich Pressevertreter, Influencer und Wild Card Gewinner. Insgesamt waren mehr als 170 Besucher vor Ort. Die geladenen Gäste durften exklusiv als erste die wunder.volle OREO Pop-up World entdecken, zusammen feiern, sich durch das Portfolio testen und entscheiden, welche OREO Sorte sie am liebsten mögen. Bekannte Gesichter vor Ort waren unter anderem die Influencer Max aka MaxxPane (Studio71), Dillan White und Katharina Damm.

Zusammen für Vielfalt

Die OREO Pop-up World bietet allen OREO Lovern die Möglichkeit, zusammen zu finden und gemeinsam Spaß zu haben. Egal, ob Liebhaber der OREO Original, OREO Double oder OREO Crispy & Thin - hier kommt jeder auf seine Kosten. OREO feiert mit der OREO Pop-up World die Vielfalt und damit alle Menschen mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Am Ende verbindet alle die Freude am Spaß und die Liebe zu OREO.

Über Mondelez International

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globales Snacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Mondelez International ist in rund 160 Ländern führender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons und Getränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produkte beliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita und Toblerone. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unter http://www.mondelezinternational.com/ Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany

OTS: Mondelez Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110712 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110712.rss2

Pressekontakt: Kontakt Unternehmen Jonas Numrich Pressesprecher Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Straße 21, 28217 Bremen Telefon: +49 (0) 421-3770-6048 E-Mail: Jonas.Numrich@mdlz.com

Kontakt Marke Mona Behnke PR-Beratung fischerAppelt, relations GmbH Waterloohain 5, 22769 Hamburg Telefon: +49 (0) 40-899-699-627 E-Mail: mdlz@fischerappelt.de