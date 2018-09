ORGANIK KIMYA erwirbt VILLA INDUSTRIE CHIMICHE

Istanbul - ORGANIK KIMYA (http://www.organikkimya.com/), führender Hersteller und Anbieter von Spezialchemikalien mit Sitz in Istanbul, Türkei, gab heute den Erwerb von VILLA INDUSTRIE CHIMICHE, einem Anbieter von Spezialtextilchemikalien in Mailand, Italien, bekannt. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633345/Organik_ ...

ORGANIK KIMYA (http://www.organikkimya.com/), führender Hersteller und Anbieter von Spezialchemikalien mit Sitz in Istanbul, Türkei, gab heute den Erwerb von VILLA INDUSTRIE CHIMICHE, einem Anbieter von Spezialtextilchemikalien in Mailand, Italien, bekannt.

VILLA INDUSTRIE CHIMICHE begann im Jahr 1962 in Mailand den Betrieb mit der Produktion von chemischen Hilfsstoffen für die Textilindustrie, wuchs zum Marktführer in Italien an und vergrößerte sich anschließend auch in andere Länder.

Stefano Kaslowski, CEO von ORGANIK KIMYA merkte an, dass der Erwerb im Einklang mit der Wachstumsstrategie von ORGANIK KIMYA stehe, den kommerziellen Fußabdruck des Unternehmens zu stärken und die geographische Reichweite im Markt für Spezial-Textilchemikalien (einem seiner ältesten Marktsegmente) zu vergrößern. ORGANIK KIMYA hat dank seiner Acrylpolymere eine signifikante Präsenz in diesem Markt.

ORGANIK KIMYA wird weiterhin daran arbeiten, mithilfe der geplanten Übernahme Werte und Synergien zu schaffen, um kreative Produkt- und Servicelösungen für seine Kunden bereitzustellen und im Acrylmarkt zu wachsen.

