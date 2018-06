Osaro und DENSO WAVE präsentieren auf FOOMA JAPAN 2018 neue Automatisierungstechnik für die Nahrungsmittelindustrie

San Francisco - Osaro hat 2016 das Versprechen gemacht, auf Basis seiner eigenentwickelten KI-Technologie fortschrittliche, intelligente Softwarelösungen für großtechnische Roboterinstallationen zu entwickeln. Mit seiner neuesten Lösung Osaro FoodPick löst Osaro heute sein Versprechen ein. Damit kann die Nahrungsmittelindustrie von ...

San Francisco - Osaro hat 2016 das Versprechen gemacht, auf Basis seiner eigenentwickelten KI-Technologie fortschrittliche, intelligente Softwarelösungen für großtechnische Roboterinstallationen zu entwickeln. Mit seiner neuesten Lösung Osaro FoodPick löst Osaro heute sein Versprechen ein. Damit kann die Nahrungsmittelindustrie von seiner Deep Reinforcement Learning-Plattform profitieren.

Osaro hat FoodPick in Zusammenarbeit mit DENSO Robotics und Innotech Corporation entwickelt. Das System automatisiert die Lebensmittelkommissionierung auf Basis von Deep Learning und anderen KI- und Roboterverfahren. Diese lange herbeigesehnte Lösung existiert jetzt und ist auf dem DENSO WAVE-Stand auf der FOOMA JAPAN 2018 zu bestaunen.

"Osaro zeigt mit Stolz die Leistung und Flexibilität unserer Plattform, um DENSO WAVE für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie zu integrieren", sagte Derik Pridmore, CEO von Osaro. "Angesichts seiner wettbewerbsfähigen Arbeiterschaft und hoher Kapitalkosten verlangt die japanische Nahrungsmittelindustrie schon lange nach moderneren Automatisierungslösungen. Wir sind stolz darauf, Osaros FoodPick hier auf der FOOMA 2018 zu präsentieren."

Um diese Entwicklung zu beschleunigen, ist Osaro eine Partnerschaft mit DENSO WAVE eingegangen, ein im japanischen Agui ansässiger Hersteller von Industrierobotern und Produkten zur automatisierten Datenerfassung. Dabei werden DENSO Robotics und Osaros künstliche Intelligenz zusammengeführt, die speziell für die Automatisierung der flexiblen Lebensmittelkommissionierung konzipiert ist. Osaros System besitzt das Potenzial, die Arbeitsanforderungen zu reduzieren, den Energieverbrauch zu minimieren, die Sicherheit zu gewährleisten und die Rendite für die Lebensmittelmaschinebranche zu maximieren. Osaro hat es geschafft, ein neues Lebensmittelsystem zu entwickeln, das filigran genug ist, um Karaage-Hühnchen aufzunehmen und in eine Bento-Box zu legen - und das ohne Einbußen bei Schnelligkeit, Präzision oder Flexibilität. Das System bietet eine zuverlässige und konsistente Kommissionierung.

Das Team von Osaro, das diese neue Software entwickelt hat, ist stolz darauf, sein Produkt auf der FOOMA JAPAN 2018 zur Schau zu stellen, eine internationale Messe für Lebensmittelmaschinen und -technik, die vom 12.-15. Juni in Tokio stattfindet. Vertreter von Osaro stehen am Stand von DENSO WAVE (6T-23) im Messezentrum Tokyo Big Sight für Gespräche bereit.

Osaro freut sich außerdem, die erfolgreiche Implementierung seiner Technologien in der Zentrale von Innotech in Yokohama bekanntzugeben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der andauernden Partnerschaft zwischen Osaro und dem Elektronikkonzern. Osaro will seine Kooperation mit Innotech fortsetzen, um sein Kommissioniersystem weiter aufzuwerten, beispielsweise bei der Klassifizierung von Fehlerinstanzen, 6D-Picking und Präzisionsgenauigkeit - selbst in den anspruchsvollsten Produktionsumgebungen. Innotech nimmt derzeit private Terminanfragen entgegen, um Osaros Technologie vorzuführen. Zielgruppe sind Unternehmen, die ernsthaft in KI-Automatisierung investieren wollen, hauptsächlich in den Sektoren Lebensmittelkommissionierung und E-Commerce-Logistik.

"Innotech wurde in den 1980er-Jahren gegründet und hat seitdem viele technische Revolutionen erlebt. Unser Durchhaltevermögen lässt sich auf die Investition in Konzerne zurückführen, die bei F&E in der ersten Reihe stehen", sagte Yosuke Kaburagi, Leiter des Projekts Roboter-Automatisierung bei Innotech. "Im heutigen Umfeld bedeutet das die Lieferung zuverlässiger Automatisierungsprodukte an unsere Endbenutzer. Zu diesem Zweck haben wir uns Osaro als Partner geholt, um eine neue KI-Technologie anzubieten, die gerade erst zur Realität wird."

Informationen zu Osaro:

Osaro ist ein in San Francisco ansässiges Machine-Learning-Unternehmen, das integrierte Wahrnehmungs- und Steuersoftware für großtechnische Roboterinstallationen anbietet (ASRS-Systeme, Automobilfertigung, Lebensmittelzubereitung, E-Commerce usw.). Zu den Technologien, die bei den Bildverarbeitungs- und Steuersoftwarelösungen des Unternehmens eingesetzt werden, gehören unter anderem Deep Learning, Reinforcement Learning, Sensorfusion und Bewegungsplanung. Osaro achtet stets darauf, dass seine Funktionalität problemlos zu implementieren und mit verschiedenen Robotern und Sensoren kompatibel ist. Die cloudbasierte Daten- und GPU-Infrastruktur des Unternehmens ist für die flexibelsten intelligenten Kommissioniersysteme konzipiert. Osaro hat im Frühjahr 2018 damit begonnen, seine erste Lösung OsaroPick in Japan zu implementieren. Diese Lösung lässt sich mit Regalbediengeräten für den E-Commerce integrieren.

Informationen zu Innotech:

Innotech Corporation ist ein Dienstleister im Bereich Elektronikdesign, der hauptsächlich Produkte und Elektronikkomponenten in Zusammenhang mit Halbleitern entwickelt und vertreibt. Sein Geschäftsbereich Halbleiterdesign beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von Software für Entwurfsautomatisierung (Electronic Design Automation, EDA).

Informationen zu DENSO WAVE:

DENSO WAVE ist eine Tochtergesellschaft von DENSO, die auf automatische Identifikation und Datenerfassung, Industrieroboter sowie industrielle Steuersysteme für das produzierende Gewerbe spezialisiert ist. Die Muttergesellschaft DENSO ist einer der weltgrößten Automobilzulieferer von fortschrittlichen Technologien, Systemen und Komponenten.

