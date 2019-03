Osram: Wird das Unternehmen nun übernommen? - Aktientrends24 informiert

Der führende LED Hersteller Osram war bisher operativ sehr erfolgreich und hat insbesondere seit der Abspaltung des Geschäftes mit Lampen und Außenbeleuchtung in 2016 hervorragend operativ gewirtschaftet. So konnte das Unternehmen das Interesse mehrerer Hedge Funds und Private Equity Unternehmen wecken. Seit Ende letzten Jahres halten sich am Markt Gerüchte um eine Übernahme durch diese. Vor wenigen Wochen wurden diesbezüglich dann Gespräche mit den Unternehmen Carlyle und Bain Capital aufgenommen, während Osram weiter im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien vom Markt nahm. Nun schockierte das Unternehmen die Märkte völlig überraschend mit einer Gewinnwarnung. Die Gründe hierfür und ob die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme nun gestiegen ist lesen sie auf Deutschlands neuem Finanzblog: http://www.Aktientrends24.com

Frankfurt (pts009/29.03.2019/08:00) - Der führende LED Hersteller Osram war bisher operativ sehr erfolgreich und hat insbesondere seit der Abspaltung des Geschäftes mit Lampen und Außenbeleuchtung in 2016 hervorragend operativ gewirtschaftet. So konnte das Unternehmen das Interesse mehrerer Hedge Funds und Private Equity Unternehmen wecken. Seit Ende letzten Jahres halten sich am Markt Gerüchte um eine Übernahme durch diese. Vor wenigen Wochen wurden diesbezüglich dann Gespräche mit den Unternehmen Carlyle und Bain Capital aufgenommen, während Osram weiter im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien vom Markt nahm. Nun schockierte das Unternehmen die Märkte völlig überraschend mit einer Gewinnwarnung. Die Gründe hierfür und ob die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme nun gestiegen ist lesen sie auf Deutschlands neuem Finanzblog: http://www.Aktientrends24.com

(Ende)

Aussender: Aktientrends24 Ltd. Ansprechpartner: Michael Miller Tel.: +44 91 308 4842 E-Mail: info@aktientrends24.com Website: aktientrends24.com

Frankfurt (pts009/29.03.2019/08:00)