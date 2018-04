OTI Greentech AG, DE000A0HNE89

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

OTI Greentech AG: Der nächsten ordentlichen Hauptversammlung soll eine Beschlussfassung über eine vereinfachte Kapitalherabsetzung vorgeschlagen werden

Berlin, 19. April 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) haben heute beschlossen, auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2018 eine vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 229 ff. AktG zum Ausgleich von Wertminderungen und zur Deckung von sonstigen Verlusten vorzuschlagen. Vorbehaltlich des Vorliegens eines endgültigen Jahresabschlusses ist derzeit vorgesehen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, im Rahmen einer vereinfachten Kapitalherabsetzung 15 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammenzulegen.

Darüber hinaus befindet sich der Vorstand der OTI Greentech AG derzeit in Gesprächen mit Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelanleihen, mit dem Ziel, diese zu einem reduzierten Zinssatz zu verlängern oder, vorbehaltlich der Beschlussfassung der vereinfachten Kapitalherabsetzung durch die Hauptversammlung und deren Eintragung in das Handelsregister, ganz oder in so hohem Umfang wie möglich zu wandeln.

Die vollständige Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der OTI Greentech AG, einschließlich der Tagesordnung und der Beschlussvorschläge, wird in Kürze im Bundesanzeiger und auf der Website des Unternehmens www.oti.ag veröffentlicht werden.

Kontakt:

OTI Greentech AG Joe Armstrong, CEOinfo@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knopamuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin

Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A0HNE89 WKN: A0HNE8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service

