OUE erwirbt eine Beteiligung von 60% an Bowsprit

- Mit der Übernahme von Bowsprit beabsichtigt OUE, seinem Vermögensverwaltungsgeschäft bis 2019 zu einem Wert von über 10 Milliarden SGD zu verhelfen

Singapur - Der am Mainbord von SGX-ST notierte integrierte Immobilienentwickler OUE Limited ("OUE") und sein ebenfalls notiertes Tochterunternehmen, OUE Lippo Healthcare Limited ("OUELH"), meldeten heute den beabsichtigten Erwerb einer Beteiligung von 60% bzw. 40% an Bowsprit Capital Corporation Limited ("Bowsprit"), dem am Mainbord von SGX notierten Verwalter von First REIT.

Momentan verfügt OUE durch seine beiden REIT-Segmente, OUE Commercial REIT und OUE Hospitality REIT, über ein verwaltetes Gesamtvermögen ("AUM") von ungefähr 5,7 Milliarden SGD (Stand 30. Juni 2018).

Dem von Bowsprit verwalteten Immobilienportfolio wurde am 30. Juni 2018 ein Wert von ungefähr 1,3 Milliarden SGD zugesprochen.

In einem Kommentar zu dieser beabsichtigten Übernahme, bemerkte Dr. Stephen Riady, Executive Chairman von OUE: "Das Vermögensverwaltungsgeschäft gilt als Hauptkomponente der Geschäfts- und Wachstumsstrategie von OUE. Die Bowsprit-Übernahme, unsere bereits bestehenden REIT-Portfolios und die Vervollständigung der OUE Downtown-Finanzspritze für OUE Commercial REIT wird unsere AUM in diesem Jahr auf ungefähr 8,0 Milliarden SGD erhöhen. Unser Plan ist es, sie bis 2019 auf über 10,0 SGD ansteigen zu lassen."

"Die Bowsprit-Übernahme ist Teil von OUEs laufender Strategie, eine Vermögensverwaltungs-Plattform von beachtlicher Größe zu schaffen, die diversifizierte REITs umfasst. Bowsprit und First REIT werden aus der Unterstützung, dem Netzwerk, den Managementfähigkeiten und dem Know-how des REIT-Portfolios des Unternehmens Nutzen ziehen können. Wir werden die AUM unserer Vermögensverwaltungs-Plattform mit Hinblick auf unser Vorhaben, unsere AUM in der nahen Zukunft zu verdoppeln, weiterhin erhöhen", fügte Dr. Riady ergänzend hinzu.

Informationen zu OUE Limited

OUE Limited ist ein am Mainboard von Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST: OUE) notierter diversifizierter Immobilieneigentümer, -entwickler und -betreiber, dessen Immobilienportfolio Top-Standorte in Asien und den USA umfasst. OUE fördert sein kontinuierliches Wachstum, indem das Unternehmen Marken und nachgewiesenes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung und Verwaltung bedeutender Objekte im Handels-, Gastgewerbe-, Einzelhandels- und Wohnimmobiliensektor wirksam einsetzt. Im März 2017 übernahm OUE OUE Lippo Healthcare Limited (zuvor bekannt als International Healthway Corporation Limited), ein notierter, integrierter Anbieter von Gesundheitsdiensten und zugehörigen Einrichtungen, wodurch das Unternehmensportfolio sich auf das Gesundheitswesen ausdehnte. OUEs grundlegender Strategie liegen Investitionen in bedeutende Immobilien und deren Wertsteigerung zugrunde. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung eines Portfolios verpflichtet, das sich durch eine starke, periodisch wiederkehrende Einkommensbasis und eine ausgewogene Gewinnentwicklung auszeichnet, um den Unternehmenswert langfristig steigern zu können. OUE ist Sponsor von OUE Hospitality Trust und OUE Commercial Real Estate Investment Trust.

Informationen zu OUE Lippo Healthcare Limited

OUELH ist eine Tochtergesellschaft von OUE Limited. Durch die Übernahme, Entwicklung, Verwaltung und den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen bietet OUELH qualitative und nachhaltige Lösungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen verfügt zur Zeit über Gesundheitseinrichtungen und zugehörige Institutionen in Japan und China und beabsichtigt, sein Portfolio asienübergreifend zu erweitern.

OUELH hat seine Absicht bekanntgegeben, die sich auf 40% belaufenden verbleibenden Anteile an Bowsprit zu übernehmen sowie 10,63% von First REITs gesamten ausgegebenen Anteilen. Bitte beziehen Sie sich für weitere Informationen auf OUELHs Mitteilung vom 18. September 2018.

Informationen zu First REIT

First REIT ist ein Immobilienfonds, der seit 2006 am Mainboard von SGX-ST notiert ist. Es handelt sich hierbei um einen Immobilienfonds für das Gesundheitswesen, der Investitionen in ein breitgefächertes Portfolio an Einkommen erwirtschaftender Immobilienvermögen bzw. mit Immobilien in Zusammenhang stehende Vermögen in Asien tätigt, die primär für Gesundheitsfürsorge bzw. mit Gesundheitsfürsorge in Zusammenhang stehende Zwecke eingesetzt werden. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, ausgehend von öffentlich zugänglichen Informationen, verfügt First REIT über 20 Immobilien, von denen sich 16 in Indonesien, drei in Singapur und eine weitere in Südkorea befinden.

Bitte wenden Sie sich für zusätzliche Informationen an:

Bernard Lim Tel.: +65-6809-6022 E-Mail: bernardlim@oue.com.sg

