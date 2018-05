Our/Vodka eröffnet Our/NewYork, Die erste Destille in Manhatten seit 100 Jahren

Berlin - Das schwedische Unternehmen Our/Vodka eröffnet die erste Destille in Manhatten seit dem Verbot. Our/New York ist die neueste Filiale von Our/Vodka, einer globalen Familie bestehend aus Wodka Mikro-Destillen. Our/Berlin, die erste ...

Berlin -

Das schwedische Unternehmen Our/Vodka eröffnet die erste Destille in Manhatten seit dem Verbot. Our/New York ist die neueste Filiale von Our/Vodka, einer globalen Familie bestehend aus Wodka Mikro-Destillen. Our/Berlin, die erste lokale Destille eröffnete 2013 und wird sich der Feier anschließen mit einer Party, Livemusik, Essen und Drinks am 26. Mai an der Our/Berlin Destille Am Flutgraben 2, 12435 Berlin von 15:00 bis 23:00 Uhr.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694140/Our_New_York_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694141/Our_Vodka_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694143/Our_Vodka_Product_Line.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694142/our_NYC_vodka_bottle.jpg )

Eine bahnbrechende Mikro-Destille Erfahrung, Our/New York eröffnet offiziell am 25. Mai als erste Destille in Manhatten seit 100 Jahren. Der Chelsea Standort hat alle Regeln neu geschrieben und schließt sich nun den Our/Vodka Standorten in Berlin, Amsterdam, London, Detroit und Los Angeles an.

Our/Vodka begann 2010 mit einer Gruppe schwedischer Unternehmer die eine globale Wodka Marke konzipierten, die auf lokale Relevanz aufbaut und konnte sich durch die finanzielle Förderung durch Pernod Ricard weiterentwickeln.

Das innovative Geschäftsmodel von Our/Vodka ist das Rezept einer Marke welche zu einem Teil global und zum anderen Teil lokal ist. Jede Destille eröffnet unter dem Schirm der Our/Vodka Marke und wird lokal durch regionale Unternehmer geführt welche die Our/Vodka Marke in ein representatives Symbol der jeweiligen Stadt formen. Our/New York wird in die kompetenten und kreativen Hände des lokalen Skatewear Unternehmers und Künstlers Dave Ortiz gelegt - Mitbegründer von DQM (Dave's Quality Meats).

Das Aussehen der Our/Vodka Flaschen ist modern und konstant, das Rezept wird durch Zutaten des spezifischen Standortes der Destillation einzigartig. Our/New York ist ein premium Wodka auf Mais basierend, der mit schwedischem Destillat und dem gleichen Wasser das New York City Bagels bekannt gemacht hat abgerundet wird. Der Geschmack ist sanft und frisch mit fruchtigen und blumigen Komponenten. Our/New York wird auch eine 100-proof Version auf den Markt bringen die exklusiv für den Chelsea Standort ist.

"Our/New York ist ein wichtiges und aufregendes Kapitel für Our/Vodka und wird auch Geschichte in New York City schreiben." - Our/Vodka Gründerin und Geschäftsführerin Åsa Caap.

Ansässig an der 151 West 26th Street in Chelsea wird die Our/New York Destille als öffentlicher Tasting Raum sowie als Bar und Geschäft fungieren und der Community auch als Gallerie und Event Raum dienen. Besucher sind willkommen die Destille für Drinks, Touren und Tastings zu besuchen.

Für Medienanfragen und Bilder, kontaktieren Sie bitte norma@quinto.com.

OTS: Our/Vodka newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130746 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130746.rss2

Pressekontakt:

Per Frykebrant +46-70-813-63-22 per@junopr.se