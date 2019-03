Pacific Drilling gibt Finanzergebnis für viertes Quartal und Gesamtjahr 2018 bekannt

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (im Folgenden kurz „Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben.

Wolford fuhr fort: „Nach unserer Überwindung von Chapter 11 am 19. November hat unser Führungsteam den Schwerpunkt verstärkt auf Kostenkontrolle und G&A-Prozessoptimierung gelegt und gleichzeitig sichergestellt, dass wir weiterhin das Niveau an hochwertigen Bohrdienstleistungen erbringen, für die Pacific Drilling in unserer Branche anerkannt ist. Kostensenkungen aufgrund der vorgenommenen organisatorischen und prozessualen Änderungen werden die Vorteile unserer Rekapitalisierung erweitern und zu besseren Margen führen, wenn sich der Markt für Tiefseebohrdienstleistungen verbessert.“

Erläuterung zu Betriebs und Finanzergebnissen im vierten Quartal 2018

Im vierten Quartal 2018 beliefen sich die Einnahmen aus Auftragsbohrungen auf 59,6 Mio. USD, darunter 2,9 Mio. USD für die Amortisation abgegrenzter Umsätze. Das steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus Auftragsbohrungen im dritten Quartal 2018 in Höhe von 56,7 Mio. USD, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten von 5,3 Mio. USD. Der Umsatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus dem Vertragsbeginn für die Pacific Bora mit der nigerianischen Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft von Eni.

Die Betriebsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2018 auf 44,8 Mio. USD gegenüber 44,2 Mio. USD im dritten Quartal 2018.

Die Vertriebsgemeinkosten für das vierte Quartal betrugen 13,8 Mio. USD, was im Vergleich zu 10,9 Mio. USD aus dem dritten Quartal 2018 steht. Der Anstieg der Vertriebsgemeinkosten ist teilweise auf Abfindungskosten für zwei ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung zurückzuführen.

Nach dem Austritt aus dem Konkurs am 19. November 2018 („Wirksamkeitsdatum des Plans“) haben wir die entsprechenden Leitlinien für die Bilanzierung und Finanzberichterstattung von Unternehmen, die aus einem Konkursverfahren hervorgegangen sind, das sogenannte „Fresh Start Accounting“, verabschiedet und angewendet. Im Rahmen des Fresh Start Accounting spiegelt unsere Bilanz zum Wirksamkeitsdatum des Plans alle unsere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert wider. Wir bezeichnen das Unternehmen als „Nachfolger“ für Zeiträume nach dem 19. November 2018 und als „Vorgänger“ für Zeiträume vor dem 19. November 2018.

Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2018 betrug 1,8 Mrd. USD, einschließlich 1744,9 Mio. USD für Reorganisationspositionen des Vorgängers, von denen –2514,1 Mio. USD im Zusammenhang mit Anpassungen des Fresh Start Accounting und 794,2 Mio. USD aus Gewinnen aus der Begleichung von kompromissbedürftigen Verbindlichkeiten resultierten.

Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2018 betrug 3,3 Mio. USD, was im Vergleich zu 1,6 Mio. USD im dritten Quartal 2018 steht.

Fußnoten

(a) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn können Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.

Prognose für 2019

Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2019 zum 11. März 2019 ist im Unterabschnitt „Quarterly and Annual Results“ des Abschnitts „Investor Relations“ auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com verfügbar.

Telefonkonferenz

Pacific Drilling führt am Dienstag, 12. März 2019, um 10:00 Uhr Central Time (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2018 durch. Um an der Telefonkonferenz vom 12. März teilzunehmen, wählen Sie bitte fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn die Rufnummer +1-800-479-1004 oder +1-720-543-0206 und geben Sie den Bestätigungscode 1768290 an. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist ab dem nächsten Tag verfügbar und kann unter der Nummer +1-888-203-1112 innerhalb Nordamerikas oder +1-719-457-0820 von außerhalb Nordamerikas unter dem Bestätigungscode 1768290 abgerufen werden.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsmöglichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteten Investitionen, prognostizierten Kosten und Einsparungen und der möglichen Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftigen Geschäfte und die Fähigkeit, unser Geschäft zu finanzieren.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem, wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind unter anderem: der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der Offshore-Bohrmarkt, einschließlich reduzierter Investitionsausgaben unserer Kunden; Veränderungen des weltweiten Öl- und Gasangebots und der Nachfrage; Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Angebot und Nachfrage nach Bohrgeräten hoher Spezifikation und anderen Bohrgeräten, die mit unserer Flotte konkurrieren; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrgeräten; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Vergabeschreiben, die wir für unsere Bohrungen erhalten, zu erfüllen; unsere mögliche Annullierung, Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohraufträgen aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten, Leistungs- und Marktveränderungen oder anderen Gründen; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftspläne auszuführen; die Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit; und die anderen Risikofaktoren, die in unserer Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 beschrieben und auch auf Formblatt 6-K am 18. Dezember 2018 bei der SEC eingereicht wurden. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft)

Nachfolger Vorgänger Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom Drei Drei Zeitraum vom Zeitraum vom 20. November 01. Oktober Monate Monate 20. November 01. Januar Jahr Jahr bis bis Ende Ende bis bis Ende Ende 31. Dezember 19. November 30. September 31. Dezember 31. Dezember 19. November 31. Dezember 31. Dezember 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Erträge Auftragsbohrungen $ 28.489 $ 31.073 $ 56.673 $ 65.024 $ 28.489 $ 236.379 $ 319.716 $ 769.472 Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (19.744 ) (25.050 ) (44.234 ) (59.728 ) (19.744 ) (189.606 ) (244.089 ) (290.038 ) Vertriebsgemeinkosten (4.245 ) (9.572 ) (10.947 ) (22.448 ) (4.245 ) (50.604 ) (87.134 ) (63.379 ) Wertminderung und Abschreibungen (27.277 ) (38.187 ) (70.125 ) (69.894 ) (27.277 ) (248.302 ) (278.949 ) (275.901 ) (51.266 ) (72.809 ) (125.306 ) (152.070 ) (51.266 ) (488.512 ) (610.172 ) (629.318 ) Betriebliche Erträge/(Verluste) (22.777 ) (41.736 ) (68.633 ) (87.046 ) (22.777 ) (252.133 ) (290.456 ) 140.154 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen (10.904 ) (29.046 ) (45.446 ) (27.438 ) (10.904 ) (106.632 ) (178.983 ) (189.044 ) Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — — — (30.846 ) — Gewinn aus Schuldentilgung — — — — — — — 36.233 Sanierungsposten (1.300 ) (1.743.556 ) (30.599 ) (6.474 ) (1.300 ) (1.799.664 ) (6.474 ) — Zinsertrag 1.008 428 1.019 895 1.008 3.148 2.717 362 Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften 392 — — — 392 — — — Aufwendungen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto (1.198 ) — — — (1.198 ) — — — Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) 526 350 (923 ) (899 ) 526 (1.904 ) (8.261 ) (2.755 ) Verlust vor Steuern (34.253 ) (1.813.560 ) (144.582 ) (120.962 ) (34.253 ) (2.157.185 ) (512.303 ) (15.050 ) (Aufwendungen für) / Gutschriften aus Ertragsteuer 6.769 3.261 (201 ) (8.770 ) 6.769 2.308 (12.863 ) (22.107 ) Nettoverlust $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (144.783 ) $ (129.732 ) $ (27.484 ) $ (2.154.877 ) $ (525.166 ) $ (37.157 ) Verlust je Stammaktie, unverwässert $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (6,78 ) $ (6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $ (1,76 ) Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert 75.010 21.368 21.368 21.338 75.010 21.359 21.315 21.167 Verlust je Stammaktie, verwässert $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (6,78 ) $ (6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $ (1,76 ) Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 75.010 21.368 21.368 21.338 75.010 21.359 21.315 21.167

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz

(in Tausend) (ungeprüft)

Nachfolger Vorgänger 31. Dezember 30. September 31. Dezember 2018 2018 2017 Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 367.577 $ 199.459 $ 308.948 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 21.498 1.032.691 8.500 Nettoforderungen 40.549 34.977 40.909 Sonstige Forderungen 28.000 — — Material und Betriebsstoffe 40.429 84.299 87.332 Abgegrenzte Kosten, aktuell 482 11.623 14.892 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 8.667 10.214 14.774 Summe Umlaufvermögen 507.202 1.373.263 475.355 Sachanlagen, netto 1.915.172 4.456.043 4.652.001 Langfristige Forderungen — 202.575 202.575 Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochterunternehmen 204.790 — — Immaterielle Vermögenswerte 85.053 — — Anteile an nicht konsolidierten Tochterunternehmen 11.876 — — Sonstige Aktiva 24.120 26.742 33.030 Summe Aktiva $ 2.748.213 $ 6.058.623 $ 5.362.961 Passiva und Eigenkapital: Verbindlichkeiten $ 14.941 $ 14.937 $ 11.959 Antizipative Passiva 25.744 56.187 36.174 Aufgelaufene Zinsen 16.576 32.534 6.088 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil — 19.136 23.966 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 57.261 172.794 78.187 Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten 1.039.335 961.091 — Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochterunternehmen 4.400 — — Passive Rechnungsabgrenzungsposten — — 12.973 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 28.259 30.494 32.323 Summe der nicht dem Insolvenzverfahren unterliegenden Verbindlichkeiten 1.129.255 1.164.379 123.483 Dem Insolvenzverfahren unterliegende Verbindlichkeiten — 3.084.836 3.087.677 Eigenkapital: Stammaktien 750 214 213 Kapitalrücklage 1.645.692 2.368.070 2.366.464 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust — (13.915 ) (14.493 ) Kumuliertes Defizit (27.484 ) (544.961 ) (200.383 ) Summe Eigenkapital 1.618.958 1.809.408 2.151.801 Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital $ 2.748.213 $ 6.058.623 $ 5.362.961

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung

(in Tausend) (ungeprüft)

Nachfolger Vorgänger Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom November Zeitraum vom Drei Drei November Zeitraum vom 20. 01. Oktober Monate Monate 20. 01. Januar Jahr Jahr bis bis Ende Ende bis bis Ende Ende Dezember November September Dezember Dezember November Dezember Dezember 31. 19. 30. 31. 31. 19. 31. 31. 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Nettoverlust $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (144.783 ) $ (129.732 ) $ (27.484 ) $ (2.154.877 ) $ (525.166 ) $ (37.157 ) Anpassungen zur Abgleichung des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender / (für laufende) Geschäftstätigkeit: Wertminderung und Abschreibungen 27.277 38.187 70.125 69.894 27.277 248.302 278.949 275.901 Abschreibung abgegrenzter Erträge — (2.890 ) (5.319 ) (5.145 ) — (20.212 ) (46.829 ) (67.053 ) Abschreibung abgegrenzter Kosten 128 1.645 2.976 3.080 128 13.882 11.689 13.945 Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten — 1.639 — — — 1.639 24.889 18.786 Tilgung der Fremdkapitalprämie, netto (38 ) — — — (38 ) — 940 1.279 Zinszahlungen in Sachleistungen 3.732 4.477 456 — 3.732 4.933 — — Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — — — 30.846 — Latente Ertragsteuer (6.507 ) 7.172 (661 ) 7.497 (6.507 ) 4.103 7.409 15.494 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 599 932 440 781 599 2.543 6.819 7.094 Gewinn aus Schuldentilgung — — — — — — — (36.233 ) Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere — — — 682 — — 6.829 — Sanierungsposten — 1.724.494 15.393 5.315 — 1.746.764 5.315 — Änderungen der betrieblichen Vermögensstruktur: Forderungen (11.670 ) 6.096 2.616 (4.548 ) (11.670 ) 12.028 53.713 73.428 Material und Betriebsstoffe (122 ) 499 1.078 1.999 (122 ) 3.532 6.187 2.564 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Vermögenswerte (11.177 ) (39.254 ) 2.421 (10.327 ) (11.177 ) (32.962 ) (20.457 ) (29.276 ) Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva (16.490 ) (20.808 ) 29.751 20.472 (16.490 ) (10.096 ) 38.214 (24.843 ) Passive Rechnungsabgrenzungsposten — — — 3.056 — (481 ) 5.780 35.175 Nettobarmittel aus/(für) Geschäftstätigkeit (41.752 ) (88.110 ) (25.507 ) (36.976 ) (41.752 ) (180.902 ) (114.873 ) 249.104 Cashflow aus Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen (2.697 ) (3.544 ) (4.292 ) (3.883 ) (2.697 ) (18.624 ) (36.645 ) (52.625 ) Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner — (4.910 ) — — — (4.910 ) — — Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren — — — — — — (6.000 ) — Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (2.697 ) (8.454 ) (4.292 ) (3.883 ) (2.697 ) (23.534 ) (42.645 ) (52.625 ) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden (126 ) — — — (126 ) (4 ) (199 ) (89 ) Erlöse aus Massedarlehen — — 50.000 — — 50.000 — — Auszahlungen für Massedarlehen — (50.000 ) — — — (50.000 ) — — Erlöse aus langfristigen Verbindlichkeiten — — 1.000.000 — — 1.000.000 — 450.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten — (1.136.478 ) — — — (1.136.478 ) (146.473 ) (110.832 ) Erlöse aus Aktienemissionen — 500.000 — — — 500.000 — — Zahlungen für Finanzierungskosten (13.525 ) (1.933 ) (27.422 ) — (13.525 ) (29.355 ) (4.530 ) (25.423 ) Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit (13.651 ) (688.411 ) 1.022.578 — (13.651 ) 334.163 (151.202 ) 313.656 Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte 58.100 ) (784.975 ) 992.779 (40.859 ) (58.100 ) 129.727 (308.720 ) 510.135 Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums 447.175 1.232.150 239.371 358.307 447.175 317.448 626.168 116.033 Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Ende des Abrechnungszeitraums $ 389.075 $ 447.175 $ 1.232.150 $ 317.448 $ 389.075 $ 447.175 $ 317.448 $ 626.168

Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Das bereinigte EBITDA wird als Erträge vor Zinsaufwendungen, Steuern, Abschreibungen, nicht temporären Wertminderungen auf zum Verkauf stehenden Wertpapieren, Abschreibungen auf abgegrenzte Finanzierungskosten, Gewinnen aus der Schuldentilgung, Erträgen aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochterunternehmen, Aufwendungen für nicht konsolidierte Tochterunternehmen, Netto- und Reorganisationspositionen definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA

(in Tausend) (ungeprüft)

Nachfolger Vorgänger Nachfolger Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom Drei Drei Zeitraum vom Zeitraum vom 20. November 01. Oktober Monate Monate 20. November 01. Januar Jahr Jahr bis bis Ende Ende bis bis Ende Ende 31. Dezember 19. November 30. September 31. Dezember 31. Dezember 19. November 31. Dezember 31. Dezember 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 Nettoverlust $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (144.783 ) $ (129.732 ) $ (27.484 ) $ (2.154.877 ) $ (525.166 ) $ (37.157 ) Zuzüglich: Zinsaufwendungen 10.904 29.046 45.446 27.438 10.904 106.632 178.983 189.044 Wertminderung und Abschreibungen 27.277 38.187 70.125 69.894 27.277 248.302 278.949 275.901 Aufwendungen für / (Gutschriften aus) Ertragsteuer (6.769 ) (3.261 ) 201 8.770 (6.769 ) (2.308 ) 12.863 22.107 EBITDA $ 3.928 $ (1.746.327 ) $ (29.011 ) $ (23.630 ) $ 3.928 $ (1.802.251 ) $ (54.371 ) $ 449.895 Zuzüglich/(abzüglich): Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere — — — 682 — — 6.829 — Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — — 30.846 — Gewinn aus Schuldentilgung — — — — — — — (36.233 ) Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften (392 ) — — — (392 ) — — — Aufwendungen an nicht konsolidierte Tochterunternehmen, netto 1.198 — — — 1.198 — — — Sanierungsposten 1.300 1.743.556 30.599 6.474 1.300 1.799.664 6.474 — Bereinigtes EBITDA $ 6.034 $ (2.771 ) $ 1.588 $ (16.474 ) $ 6.034 $ (2.587 ) $ (10.222 ) $ 413.662

